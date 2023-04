El convulsionado departamento de Las Heras, donde los funcionarios públicos siguen buscando refugio tras la alianza del intendente Daniel Orozco con Omar De Marchi de cara a las elecciones 2023, posee una cara nueva en la política local. Se trata de Germán Roque Pérez (40), empresario gastronómico, quien se sumó a la gesta del precandidato a gobernador de Mendoza, Luis Petri.

El hombre es el actual propietario de las marcas Nuevo Bigote y Prestigio Café. “Hace unos 8 años que llevo adelante el emprendimiento Pyme luego de haber sido empleado gastronómico hace unos 20 años, de ese mismo lugar”, admitió señalando al restorán Nuevo Bigote.

“Seguí trabajando en el rubro gastronómico hasta que comencé a trabajar con los productos de Paladini donde aprendí y ejercí mucho de mi profesión. Eso fue en el tiempo en el que trabajé para Daniel Moretti, de quien aprendí a ser la persona que soy hoy día y a quien le agradezco todo lo que me brindó. No solamente a nivel ventas sino también sobre gerenciamiento empresario”, recordó.

En 2016, junto a Moretti, logró adquirir Nuevo Bigote, “que con sus 39 años de vida le sigue brindando servicios a los departamentos de Las Heras y Ciudad de Mendoza con viandas, minutas y comidas caseras. Luego de haberlo comprado logramos levantarlo y hoy es un emprendimiento que tiene 28 empleados. Y que está abierto desde las 8 hasta la una de la madrugada. Hacemos desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos repartos a domicilio y entregamos por mostrador”, resumió.

Pérez, quien nunca ha estado en política, reveló que, “siempre transpiré mi camiseta, incluso en pandemia, siempre mirando que la actividad pública es buena si está bien administrada. Si usáramos a la política como una empresa sería algo distintos en todos los municipios de Mendoza. Porque hay que usarla empresarialmente a favor del Estado. Hoy vemos que muchas administraciones no son tomadas en serio”.

“Estoy seguro que se puede administrar una gestión pública teniendo como objetivo el crecimiento de los presupuestos. Mayormente los municipios hoy tienen pérdidas, no de crecimiento. Porque no hay sistemas de trabajos, algo que hay que implementar. No es cuestión de marcar solamente tarjetas, hay que inducir para que se cumplan los resultados esperados. Tanto para la salud, la obra pública, el deporta o la seguridad. Es necesario invertir en esos tópicos”, describió.

Pérez es padre, “de una hija de 18 años, a quien le inculco que siempre hay que apostar al país. He tenido oportunidades de irme y sigo apostando a trabajar aquí. Quien busca irse no quiere seguir luchando por su país. Yo no, me quedo y sigo luchando. Y le voy a dar todo lo mejor a mi familia y a quienes les tengo afecto y en este momento me siento con la capacidad de dar un paso más, dentro de la política, pero con mucho esfuerzo y horas de trabajo. Por eso quiero convocar a todos los que creen que se puede mejorar la situación en Las Heras para que se sumen al cambio”.