El nuevo aspirante a la intendencia de San Martín se está colando en casi la mayoría de las conversaciones de los vecinos de San Martín. El titular del Centro Amigos del Discacitado Motor, CADIM, reconoció su desencanto con la actual gestión municipal y contó cómo llegó a las tradicionales instalaciones la Asociación de Bomberos Voluntarios Libertador General San Martín

Corrían los duros y desconcertantes días de la pandemia mientras la inseguridad tomaba posiciones ante un nuevo escenario en materia preventiva y los recursos comenzaban a redireccionarse a todo un dispositivo nuevo de emergencia sanitaria en Mendoza.

Con esa realidad debió iniciar su gestión el médico del Este de Mendoza, Raúl Rufeil, luego de haber tenido una inolvidable experiencia en el Hospital Notti como director -aún bajo la gestión del doctor Jorge Pérez- al que llegaba a dos cuadras del Mendoza Plaza Shopping en colectivo: en el Directo de Nueva Generación.

Debido al crecimiento de los hechos delictivos en San Martín -no solamente es Rosario el problema en Argentina- CADIM debió prescindir del predio, edificio incluido, ante el vandalismo que “no dejó nada” y hasta “rompieron los techos para hacer daño”, recordó el senador mendocino, Fernando Alín, Unión Cívica Radical, UCR. “Por eso es que se llovían los techos”, admitió.

Desde hace casi un año el lugar está ocupado por el la Asociación de Bomberos Voluntarios Libertador General San Martín, que tiene apenas unos tres años de vida y diversas necesidades. Entre ellas un lugar fijo donde poder generar un proyecto a largo plazo, ya que San Martín la necesita por razones obvias. Por el momento, los bomberos voluntarios de San Martín, dependen de la generosidad de Alin.

De la inseguridad a lo prestado

Luego de lo sufrido durante la pandemia por el coronavirus en San Martín, “después de los robos que sufrimos también en la pospandemia, no dejaron nada y, con el temor que ganaran directamente el espacio, mediante una usurpación, observamos lo que decía nuestro estatuto”, dijo por CADIM. Y añadió: “Ante la realidad de no utilizarlo por un tiempo, habíamos dispuesto que ese lugar debería ofrecerse a una ONG. Y se lo ofrecimos a los bomberos“, relató el legislador provincial.

La iniciativa se plasmó mediante, “un comodato firmado. Es de unos tres años de vigencia. Se lo hemos prestado al lugar. Pero con una posibilidad de renovación. Ellos pueden disponer del lugar y de hecho lo están haciendo”. La aclaración surgió luego de una reciente donación de pintura que no se utilizó en su totalidad debido a que alguien solicitó que una pared, con dibujos y marcas de los chicos de CADIM, no fuera blanqueada.

“El lugar hasta tiene un pozo que es de CADIM y se los ofrecí también. Todo lo que quedó ahí lo es para que se vean beneficiados ellos. Nosotros les gestionamos antes donde estaba el ISCAMEN. Detrás de CADIM. Eran oficinas. Después, por cosas de la vida, aparentemente al intendente no le gustó que los bomberos estuvieran ahí. Al intendente Rufeil. Porque era como que se había pasado por encima de él. Cosas que no pasaron. Intervinieron funcionarios provinciales que habían dado el visto bueno. Hicimos la gestión y el tema es que hubo muchos problemas. No podía ser que durante muchos años San Martín estuviera sin cuerpo de bomberos y siguieran andando por ahí. Yo les ofrecí el lugar y ellos lo tomaron”, detalló el hombre.

Con el fin darle legalidad, “se hizo un comodato con la abogada nuestra en donde se aclara que si en tres año CADIM no va a volver se renueva. Ellos están en ese lugar más o menos desde el año pasado. Puede ser un poquito más. Están en plena gestación. De hecho cuando ellos empezaron a trabajar yo les ayudé. Era cuando estaba Lioy, que trabajaba en el Terciario. No tenían nada -los bomberos- y fue cuando ellos consiguieron donaciones por un lado y por el otro le hice donaciones propias como las máscaras que usan para no quemarse, las llaman monjas, son como las máscaras que usan en la Fórmula 1, para proteger la piel y que no se les queme el pelo“.

“Hace unos tres o cuatro meses atrás les dimos plata. Entre unos 20 mil o 25 mil pesos. Después les dimos, junto a mi señora -Pato Alin- y el equipo que nos acompaña otras donaciones. Cerca de un 40 por ciento del sueldo tiene ese fin. Después les dimos materiales de construcción. Con unos 40 mil pesos compraron rollos de membrana, porque se llovía el techo. Cuando se dejó eso quisieron entrar por arriba, por el techo. También les hemos pagado entre unos 8 o 9 meses el gas. Y cada vez que les podemos acercar alguna ayudita lo hacemos”, apuntó.

Los delincuentes, “no dejaron nada, esa es la verdad, se llevaron todo. Pero ahí dentro se quedaron con las cocinas casi industriales. Sí, tienen un horno pizzero industrial, donde han hecho comidas para recaudar fondos. Eso, si hoy lo debieran comprar saldría unos 350 mil pesos. El comodato que les hemos dejado es muy amplio. Y desde el comienzo los estuvimos apoyando. Solo hubo ese inconveniente hace como uno o dos años, cuando el intendente se enojó y los sacó. Entonces les dije que fueran a ver CADIM y si les gustaba que tenían las puertas abiertas. En el lugar donde estaban siguen habiendo un cartel que dice ISCAMEN“, marcó.

Entre los problemas a los que sobrevivieron los bomberos recordó cuando, “querían arreglar la cocina que estaba rota y les hacían la vida imposible, cosas así. Entonces me decidí. Ellos tienen que hacer guardias las 24 horas, durante los siete días todo el año. Ellos no han recibido mucha ayuda de parte del municipio. Me parece que son gente muy valiosa. Hubo un accidente y gracias a la intervención de ellos pudieron salvaron a una chica de una situación que podría haber sido más compleja. Yo estoy muy contento en que les hemos podido facilitar eso. Ahora tienen hasta un salón para charlas”.

El futuro político de Fernando Alin: ¿Fabián Ferro?

Fabián Ferro, profesional de la salud de la Zona Este, a cargo de la Unidad COVID del Hospital Perrupato.

El senador provincial por San Martín confirmó que, “la changa se termina en los primeros días de diciembre. Estamos en la etapa final. Y por el momento tengo la ilusión y las ganas de seguir en la política para ayudar a la gente. Me gustaría ser concejal en San Martín. Acá nunca se abrieron las puertas, nunca me llamaron para un diálogo. Hablo de la gestión comunal y eso que laburamos fuerte”, se quejó.

“Por eso estamos viendo un espacio que se vaya abriendo y donde nos sintamos cómodos, con ideas parecidas a las nuestras. Con nuestros mismos ideales. Y ese espacio sería el del nombre que está sonando y con quien he tenido reuniones y me gusta. Es Fabián Ferro. Quien me ha demostrado ser una persona muy respetuosa. No hemos prometido nada y sin embargo queremos casi lo mismo. Mientras él busca construir yo también quiero que se cumplan los cambios que se prometieron y no se hicieron. En eso comulgamos con Ferro, que le puso el pecho a la pandemia en la Unidad COVID del Hospital Perrupato. Fue uno de los pocos que atendía a los infectados. Es un tipo que me parece muy valioso para la comunidad“, afirmó.

Ferro es el médico que se mediría en las próximas PASO en San Martín con Rufeuil -dentro del Frente Cambia Mendoza- y como parte de la propuesta de gobierno provincial de Luis Petri, quien en ese escalón entrentará a Alfredo Cornejo.

Camionetas incendiadas en San Martín

Alin, tratando de apagar el fuego frente a su vivienda en el Barrio San Pedro, en San Martín, Mendoza.

En diciembre de de 2019, la segunda camioneta del senador Fernando Alin, una Ford que usaba para trabajar por los chicos de CADIM, fue incendiada frente a la puerta de su casa. “Fue casi a un mes de haber asumido”, repasó. La anterior, una Kangoo 2016, había sido incendiada antes de las PASO -en las mismas elecciones donde fue elegido senador- por personas que arrojaron bombas molotov hacia el vehículo que estaba siendo utilizado por ellos, “y lo destruyeron”.

Hoy, el aún legislador no sale de su asombro al rememorar esos duros días. Durante los cuales posteó: “Nunca imaginé que un montón de hierro con un motor le tomara cariño, otra vez sufrimos que nos quemaran un vehículo, esta vez es la vieja y querida Ford. Ya no te quedan palabras y casi fuerzas”.