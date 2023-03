El púgil Jonathan Víctor Barros, de Guaymallén, hará su última pelea en el estadio de Atlético Argentino. Se espera una masiva concurrencia

A los 39 años el oriundo del Barrio Lihué decidió colgar los guantes dejando una foja, antes de su último combate, de 52 peleas rentadas, con 43 victorias (22 nocauts), 8 derrotas y un empate.

El cuadro ilustre pone a Jonathan Víctor Barros en el cuadro de los selectos campeones del mundo que nacieron en la provincia del “Sol y el Buen Vino”. Pascual Pérez, Nicolino Locche, Hugo Pastor Corro, Julio Pablo Chacón, Juan Carlos Reveco y Yésica Marcos son los otros que impregnaron de historia a la provincia de Mendoza.

“La verdad es que si fuese por mí no me retiraría nunca del boxeo, pero todo tiene su tiempo y creo que el mío es este”, dijo quien fuese campeón del mundo en la categoría de los pluma para luego agregar que; “ya no quiero que mis hijos sufran de los nervios”.

Llegó el momento de colgar los guantes. Será mañana en Argentino.

“Estoy muy conforme con mi carrera, di lo mejor de mí y llegué hasta donde todos queremos llegar. Ser uno de los siete campeones mendocinos es todo para mí, es algo inexplicable. Hablar de eso me pone la piel de gallina” analizó el nacido en el departamento de Guaymallén.

“Mi mejor pelea fue cuando me consagré campeón mundial. En ese momento le cambié el rumbo a mi historia y pude darles otra vida a mis hijos muy distinta a la mía” rememora orgulloso El Yoni.

La despedida de Barros se producirá este sábado por la noche en el club Atlético Argentino ante Lucas Aguilera. Será un combate a cuatro rounds.

Otro de los protagonistas de la velada será Abraham Buonarrico quien saltará al ring este fin de semana en la previa a lo que será su gira por Europa, donde intentará dar el golpe. En esta ocasión, en el recinto Académico, el mendocino se medirá con el salteño José Luis Yana, que se caracteriza por ser un zurdo nokeador.