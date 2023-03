El titular de la Regional de Cuyo de Trenes Argentinos coincidió con el intendente de Lavalle, Roberto Righi, quien había adelantado la posibilidad de sumar en un frente amplio a quien rompió con Cambia Mendoza. Lo dijo en la previa de la llegada del tren a Mendoza

Omar De Marchi volvió a estar presente en las cavilaciones de los referentes mendocinos del Partido Justicialista, PJ, y como parte de un posible frente electoral que buscaría fortalecer a los peronistas del magro desempeño de los últimos años en Mendoza.

Así lo expresó Jorge Omar Gimenez, quien por el momento no definió si volverá al ruedo político una vez conocida la intención del intendente radical, Raúl Rufeil, de ir en busca de la reelección en el departamento de General San Martín, donde el justicialista gobernó en cuatro ocasiones.

Álvaro Martínez, titular del PRO en Mendoza y Omar De Marchi.

Sin embargo analizó la situación del PJ, ahora bajo la bandera del Frente Elegí, que, según dijo en Lado A, de Radio Jornada, debería abrirse a nuevas posibilidades e ideas como las que plantea el rupturista Omar De Marchi, quien provocó un verdadero sisma en el interior de Cambia Mendoza. También consideró la actual posición de Rufeil en año electoral 2023.

“Para mi fue un error del intendente actual anunciar con adelanto su pretensión de buscar la reelección. Hace dos meses que reveló su intención y él fue quien inició la campaña preelectoral en San Martín. A partir de eso surgieron varios nombres incluso hasta de su propio partido. Y en el caso particular mío no es que me haga el fantástico sino que veo que se adelantaron y aún personalmente no lo he resuelto”, dijo Gimenez aludiendo a que el jefe de gobierno de San Martín deberá enfrentar en las PASO a otro médico, Fabián Ferro, quien ya está trabajando dentro del equipo de Luis Petri que pretende competir con Alfredo Cornejo por la candidatura a gobernador de Mendoza.

Fabián Ferro, Luis Petri y Gabriel Fidel.

“Espero que en el espacio donde me muevo, que es en el justicialismo, ahora en el Frente Elegí, analicemos la mejor manera de presentar algo competitivo para poder intentar gobernar nuevamente a Mendoza y en esa línea estoy trabajando. Viendo cuáles son los nombres que suenan para gobernador y otros que pretenderíamos que suenen y no quieren. Quizás termine jugando y tal vez no. Porque por ahí la decisión sea más una cuestión colectiva“, reflexionó.

En cuanto a la manera en la que se presenta hoy la política, “creo que es tiempo de armar frentes. Pero no frentes con sellos de goma que representen a nadie sino con espacios, con pensamientos distintos, y que aporten nuevas ideas. Entonces sí volveremos a tener un justicialismo competitivo. Si nos cerramos solamente a nosotros nos va a seguir yendo de la misma manera en la que nos ha ido pasando en los últimos años”, admitió.

“Yo planteo muchas veces esto. No es fácil que esto cuaje y se acepte pero esta es mi opinión. Y lo hago con buena intención, no para descalificar a nadie. Yo creo que en esa línea es la que hay que estar. Con los intendentes con quienes nos hemos ido formando juntos hablamos de esto y a los resultados nos remitimos”.

En el partido gobernante de la provincia de Mendoza, “hay un desprendimiento importante que es lo que ha planteado De Marchi. Que ya no se siente cómodo, que ya no lo contiene y entonces vemos que estas cosas también suceden. En el caso de De Marchi, por quien tengo un profundo respeto y siempre lo veo peleando por Mendoza, no lo veo mal, sinceramente. Habrá que ver si se dan las cosas. Si él también piensa lo mismo y yo personalmente creo que no hay que achicar, creo que hay que abrir, discutir más, ceder. Si no nos vamos a quedar con un partido cada vez más chico. Más cerrado y sin posibilidad de transformar la provincia como lo necesitamos”.

Vuelve el tren a Palmira

“Es muy importante el regreso del tren para la gente de la Zona Este por todo lo que ha significado para la gente durante generaciones. La gente se emociona, te llama, te ve y está bueno. Ha sido tremendo esto. En mi tiempos de adolescente viajé en el tren a Buenos Aires muchas veces”, rememoró el exintendente de San Martín.

Sobre la experiencia de llegar con el tren a Mendoza, marcó: “Esto ha sido emocionante. A mi me gusta hacer cosas, que sucedan, en beneficio de las personas que uno tiene en la cercanía. Y está bueno ahora después de que se fue el último tren de Mendoza a Retiro y había toda una expectativa, un anhelo de que esto volviese a pasar. Por suerte, por decisión de nuestro Gobierno Nacional, de nuestro Presidente se siguió una política de Estado en esto del ferrocarril y con al apoyo de amigos como Adolfo Bermejo, Anabel Fernández Sagasti y Jorge Difonso se pudo lograr“.

“Por supuesto que Martín Marinuchi, responsable de Trenes Argentinos, junto al trabajo de otros tantos más, del gremio de los ferroviarios, que son del corazón de la iniciativa, se logró que mañana llegue la denominada Marcha Blanca. La que así se denomina por la llegada del tren y que representará una fiesta, creo, con la compañía del Presidente junto a la presencia de algunos ministros. Y que será una verdadera fiesta en Palmira“, dijo.

El tren tendrá servicios modernos, “como el de internet a través de WiFi. Yo hice la prueba entre San Martín y Palmira la última vez y la verdad es que es un verdadero placer viajar en las unidades nuevas del tren y que no tiene nada que envidiarle a otros servicios. Que hoy tendrá una frecuencia de un viaje semanal. Y tendrá una duración de casi unas 12 horas hasta Justo Daract desde San Martín“.

“Las vías hubo que mejorarlas en algunos tramos y hasta se podrá optar por viajar en camarote lo cual representará una experiencia hermosa para los viajeros. El costo del viaje será muy accesible para todos los bolsillos. Desde unos 3.500 pesos se podrá viajar a Buenos Aires. Y esto cobra valor por ejemplo cuando se entera uno de la necesidad de una familia de San Martín que precisa viajar a Buenos Aires por cuestiones de salud. Tienen el turno para que atiendan a su hijo pero se les dificultaba el viaje debido a que tenían que ir varios miembros de la familia y ahora podrán cumplir con el compromiso”, detalló.

Más allá de la experiencia romántica, “estas son herramientas que uno no sabe cúando las necesitará y que desde mañana estarán disponibles. Justo en un momento en el que los bolsillos de los argentinos están vacíos casi por completo. La idea final es conectarlo a Gutiérrez, en Maipú, con el fin de que los viajeros que lleguen desde Buenos Aires puedan hacer conexión con el Metrotranvía para que el vecino del Gran Mendoza pueda utilizar el servicio completo“.

“Pero lo cierto es que ya mañana será la inauguración y en los próximos días comenzará a funcionar y es de por sí una buena noticia. Por la presencia del Presidente todo está previsto para que así sea, pero apareció de imprevisto el problema de salud que está tratando de solucionar para que pueda llegar en el tren mañana a Mendoza”, manifestó.

Respecto a las estaciones se mejoró la de San Martín, también la de Palmira y en principio esas serían las estaciones donde parará el tren y con el tiempo se irán viendo las estaciones de La Paz y todas las demás que estén en el ingreso del tren en su viaje por Mendoza.