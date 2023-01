La ciclista mendocina Julieta Benedetti estará desde este miércoles y durante una semana en el sur de Mendoza. Apuntará este año a los campeonatos argentinos en Sub 23.

La ciclista Julieta Benedetti, oriunda de Luján de Cuyo, de 18 años, que tiene el apoyo del Gobierno de Mendoza, a través de la Subsecretaría de Deportes, viajará este miércoles a Las Leñas, donde permanecerá durante una semana, para llevar adelante en el marco de su pretemporada, una etapa de concentración y entrenamientos.

En cada competencia, la joven deportista que compite en ciclismo de ruta, pista y mountain bike ((MTB), tiene a Gustavo Alaria como entrenador y el apoyo en su proceso deportivo de su nutricionista, Marisol Pardo, ha representado a Mendoza y al país en numerosas competencias nacionales y en el exterior, viene reafirmando sus condiciones en el deporte pedal, que la ha llevado a convertirse en una de las principales promesas del ciclismo argentino.

La joven lujanina explicó que “estamos ahora en base de pretemporada, sumando horas de entrenamiento. Este miércoles, viajamos a Las Leñas con mi entrenador Gustavo, junto a un grupo de entrenamiento, donde somos todos amigos y se sumó mi novio para hacerme compañía durante esos siete días”.

Consideró Julieta que “Las Leñas es un lugar que nos queda cerca, muy lindo, está bueno para entrenar, también para cambiar un poco el aire y hacer algo diferente”, en tanto adelantó también que “me inscribí en la carrera de Administración en la Universidad de Congreso, en la modalidad virtual. Esta bueno visibilizar, que hay una vida de estudio más allá de lo deportivo”.

Aclaró que “no están las fechas confirmadas de los campeonatos de este año, Claramente vamos a apuntar a los campeonatos argentinos como todos los años. Este año ya soy Sub23. Las cosas cambian, ya compito contra la categoría Élite, que sería la primera, es diferente”.

“Los objetivos todavía no están claros –dijo-, personalmente no armó mi calendario específicamente apuntado a algo en particular, si estamos armando una base de pretemporada para estar firme durante este año”, concluyó.