Mendoza Propone

La princesa de Gales volvió a ocupar un rol protagónico junto al príncipe Guillermo y sus hijos durante el tradicional desfile militar que celebra el cumpleaños oficial del rey Carlos III.

Kate Middleton se convirtió este sábado en una de las grandes protagonistas del Trooping the Colour 2026, el histórico desfile militar con el que la monarquía británica celebra oficialmente el cumpleaños del rey Carlos III. La princesa de Gales participó junto al príncipe Guillermo y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, consolidando el papel central de su familia dentro de la Corona británica tras meses marcados por problemas de salud y cambios en la estructura de la realeza.

La ceremonia se desarrolló en Londres y reunió a los principales miembros activos de la Familia Real británica en uno de los actos más importantes del calendario institucional del Reino Unido.

Kate Middleton volvió a captar todas las miradas

La llegada de los príncipes de Gales fue uno de los momentos más esperados de la jornada. Kate Middleton apareció con un elegante abrigo azul celeste diseñado por Catherine Walker y una amplia pamela de Philip Treacy, mientras que sus hijos acompañaron la estética familiar con detalles en tonos similares.

La princesa lució además el tradicional broche de la Guardia Irlandesa, regimiento del que es coronel desde 2022, cargo que heredó de Guillermo tras la muerte de la reina Isabel II.

La presencia de Kate tiene un significado especial este año. Después de atravesar un tratamiento contra el cáncer y reducir considerablemente su actividad pública, la futura reina consorte volvió a participar con normalidad en uno de los compromisos institucionales más importantes de la Corona.

Cómo fue el desfile Trooping the Colour 2026

La edición 2026 contó con un impresionante despliegue militar:

1.300 soldados.

300 músicos de bandas militares.

250 agentes de seguridad.

200 caballos pertenecientes a unidades históricas.

El rey Carlos III encabezó la ceremonia a bordo de un carruaje oficial acompañado por la reina Camilla. Debido a su estado de salud, el monarca ya no participa a caballo como lo hacía en años anteriores.

Mientras tanto, el príncipe Guillermo sí desfiló montado a caballo, acompañado por la princesa Ana y el príncipe Eduardo, manteniendo una tradición histórica de la familia real.

La ceremonia incluyó la inspección de tropas, salvas de artillería y el tradicional recorrido por Horse Guards Parade antes de trasladarse al Palacio de Buckingham.

El balcón de Buckingham mostró quiénes son hoy los Windsor más importantes

Uno de los momentos más simbólicos del Trooping the Colour llegó con la aparición de la Familia Real en el balcón del Palacio de Buckingham.

Junto a Carlos III y Camilla estuvieron:

El príncipe Guillermo.

Kate Middleton.

Los príncipes George, Charlotte y Louis.

La princesa Ana.

Los duques de Edimburgo.

Los duques de Gloucester.

El duque de Kent.

La imagen volvió a reflejar la estrategia impulsada por Carlos III de mantener una monarquía más reducida, donde solo participan los miembros que desarrollan funciones oficiales de manera permanente.

Las ausencias que llamaron la atención

Como ocurrió en los últimos años, el príncipe Andrés no participó del acto. Tampoco estuvo presente Sarah Ferguson.

Otra ausencia destacada fue la de las princesas Beatriz y Eugenia de York, que sí habían asistido días atrás a la boda de Peter Phillips y Harriet Sperling, pero que volvieron a quedar fuera del núcleo visible de la institución durante este importante compromiso oficial.

Además, la familia recordó a Lady Pamela Hicks, fallecida el pasado 5 de junio a los 97 años. La aristócrata era prima del príncipe Felipe y una de las personas más cercanas a la reina Isabel II durante décadas.

¿Por qué Carlos III celebra su cumpleaños dos veces?

Aunque Carlos III nació el 14 de noviembre, el cumpleaños oficial del monarca británico se celebra cada año durante junio mediante el Trooping the Colour.

La tradición se remonta a 1748, cuando el rey Jorge II decidió trasladar la celebración oficial al verano para aprovechar mejores condiciones climáticas y permitir una mayor participación del público.

Desde entonces, los soberanos británicos mantienen dos fechas: su cumpleaños real y su cumpleaños oficial.

Qué es el Trooping the Colour

El Trooping the Colour, conocido también como Desfile de la Bandera, es una ceremonia militar con más de 250 años de historia.

Su origen se encuentra en las antiguas prácticas militares británicas, cuando los estandartes de cada regimiento eran exhibidos ante las tropas para que pudieran identificarlos en el campo de batalla.

Con el paso de los siglos, la tradición evolucionó hasta convertirse en uno de los actos más emblemáticos de la monarquía británica y en una de las imágenes más observadas del año en todo el mundo.