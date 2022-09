Desde Mendoza se comenzó a insistir en la necesidad de formar profesionales que consideren a la gerontología y la previsión social como complementarias. «Se tiene que lograr que ambos conceptos vayan de la mano», destacó el médico Félix Nallim. Para cumplir con el propósito trabajan en una seria de jornadas. La primera será el viernes 28 de octubre.

La necesidad de introducir a los profesionales de las ONGs de gerontológica y geriatría como a los integrantes de las cajas previsionales, es con el objeto de pensar en el procesos del envejecimiento y la vejez (que no es lo mismo) en las personas.

La idea fue planteada por el presidente de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza, Félix Eduardo Nallim, quien adelantó que, para tal fin, ya se está trabajando en una serie de jornadas orientadas a la capacitación teniendo en cuenta este complemento entre previsión social y gerontológica social.

En la actualidad, geriatra es el médico y, según Nallin, «debería tener formación gerontológica». En cambio, gerontólogo es todo profesional no médico, por ejemplo el psicólogo, el trabajador social, el kinesiólogo, o el arquitecto, entre otros profesionales.

«Cuando nosotros hablamos de gerontología nos estamos refiriendo a la problemática de la vejez, donde el médico es uno más, es quien tiene la posibilidad de ser geriatra y gerontólogo. El resto de las profesiones no médicas son todos gerontólogos que trabajan con la vejez», introdujo Nallím, también titular de la Asociación Gerontológica Argentina, AGA.

El médico mendocino admitió: «Es verdad que pudimos introducir esta idea, en el Congreso de Gerontología y Geriatría que se llevó a cabo en junio pasado en Argentina, de que la gerontología y la previsión social son complementarias, pero queremos ir perfeccionando estos conceptos. Esto fue gracias a que la Asociación Internacional de Gerontología y Geriatría, IAGG, está dirigida actualmente por miembros de Argentina, dos por la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología, SAGG, y dos por la Asociación Gerontológica Argentina, AGA».

«Actualmente queremos empezar a educar tanto a quienes se dedican a la previsión social como a quienes forman parte de las organizaciones no gubernamentales de geriatría y gerontología. Primero porque nos hemos dado cuenta que quienes trabajan en las cajas de previsión social no tienen conceptos gerontológicos y, segundo, quienes a su vez trabajan en las organizaciones no gubernamentales de gerontología y geriatría tampoco tienen conceptos previsionales. Por lo que estamos seguros que esto es absolutamente complementario«.

Por eso es que Nallim está convencido de que «en el futuro se tiene que lograr que ambos conceptos vayan de la mano. Si bien en un momento sostuve que la previsión era una hija perdida de la gerontología hoy rectifico y afirmo que ambas son complementarias, en eso es que queremos seguir trabajando, básicamente desde la educación».

«En realidad una persona comienza a envejecer en el momento en el que el óvulo se une al espermatozoide. A partir de ese momento es que inicia el envejecimiento. Lo que ocurre es que es muy importante tener en cuenta el modo en el que uno puede ir envejeciendo. No todos envejecemos de la misma manera. Incluso dentro de nosotros mismos nuestros órganos envejecen de diferente forma, porque las células envejecen de diferente manera», reflexionó.

Para el mendocino «es muy importante tener en cuenta que uno debe hacer inversiones en el transcurso de la vida para ir corrigiendo o modificando el proceso de envejecimiento. Hay factores de riesgo inmodificables como la edad, que pasa a ser el primer factor de riesgo, también la etnia y el sexo. Estos son factores de riesgo que no se pueden modificar. Después están los modificables como pueden ser la hipertensión arterial, la diabetes, el aumento del colesterol, la obesidad, el dejar de fumar, entre otros. Mientras más rápido se corrijan estas probables condiciones mucho mejor a uno le va a ir al momento de envejecer con la posibilidad de hacerlo de manera saludable, exitosa y activa», aconsejó.

Y añadió: «Si yo tengo una hipertensión arterial, consultando, es posible que el médico me de pautas higiénicas y dietéticas que me van a permitir controlar esa dolencia. Y eso me va a permitir que no tenga riesgos determinados, básicamente cardiovasculares, que de alguna manera afectará mi proceso de envejecimiento. En el caso de una diabetes insulinodependiente o de una no dependiente, de una diabetes uno o diabetes dos, vamos a poder corregirlas permitiéndonos tener un envejecimiento similar a alguien que no tiene ninguna de las afecciones a la salud mencionadas«.

Haciendo blanco en esos casos citados, «es donde el equipo gerontológico cobra una dimensión muy importante. Porque va a intervenir la nutricionista, la psicóloga, el médico, en el caso previsional, el abogado, en el habitacional, el arquitecto. Todos ellos forman parte de ese equipo gerontológico que además debe trascender a la especialidad de cada uno de los profesionales«.

Primeras jornadas en octubre de 2022

«Hemos comenzado, allá por el año 2018, a educar mediante unas jornadas que realizamos en la Legislatura de Mendoza. Y hoy ya estamos comenzando a planificar unas jornadas orientadas justamente a la educación previsional. Pero en mi caso, que soy gerontólogo, no puedo abstraerme de la gerontología y por lo tanto quiero comenzar a trabajar para educar a quienes están trabajando en las cajas de previsión y en las organizaciones no gubernamentales sobre estos dos nuevos conceptos. Digo nuevos porque creo que somos de los pocos que estamos hablando de la complementariedad de la previsión social y la gerontología», manifestó.

Nallim brindó un adelanto: «Posiblemente, casi seguro, en el auditorio que posee la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza, realicemos la primera jornada educativa el próximo viernes 28 de octubre«.