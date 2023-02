Héctor Moreno, director de la Bendición de los Frutos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, brindará la primera puesta en escena al aire libre, el domingo en el Prado Gaucho del Parque General San Martín, de la tradicional celebración de los mendocinos

Mendoza abrirá el domingo el calendario de festejos de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023 con una remozada Bendición de los Frutos con cientos de artistas que estarán bajo la dirección de Héctor Moreno, donde la cosecha de uvas, el vino y la cultura cuyana se pondrán en relieve en un momento muy duro para vitivinicultura argentina por las recientes contingencias climáticas.

“Vamos a abrir las puertas de este calendario de Vendimia 2023. Bendición de los Frutos siempre es un gran desafío. Es la primera vez que la trabajo. Siempre me he dedicado a la parte de la fiesta. Esta ocasión tiene una versión reforzada y diferenciada de lo que es una fiesta. Y la idea de la guionista Vilma Vega fue la de destacar la resignación de todos los íconos significativos que comprenden a la celebración“, contó en Lado de Radio Jornada.

Según Moreno, la instancia tiene un objetivo central: “Mantener a esta bendición como una celebración única, separada de una fiesta de la vendimia departamental o una central. Y es un desafío porque dejó de ser una simple acción de bendecir a los frutos de la tierra. Hoy posee hasta una narrativa propia y esto fortalece más a la bendición de los frutos que en esta ocasión estará acompañada por la Orquesta Filarmónica, con 120 coreutas que representan a unos 10 coros. Todos dirigidos por Alejandro Scarpetta“.

“También habrá un ensamble de música cuyana que estará amenizado por nuestros grandes cantantes cuyanos con sus típicas guitarras. Vamos a disfrutar muchísimo de esta nueva propuesta. Nos acompañará una comisión religiosa y los pueblos originarios quienes nos acompañarán en uno de los momentos fundamentales y el obispo de la provincia de Mendoza”, contó.

Hay una experiencia hermosa que sucederá en escena. “La hemos llamado la danza de la forja y estará acompañada por la Orquesta Filarmónica. Se trata de del hecho de forjar la reja del arado. La que utilizaremos data del año 1939 y que será la utilizará el Gobernador para dar los tres golpes tradicionales. Con los que abrirán oficialmente los actos de la Fiesta de la Vendimia y que marcan un momento especial del hombre: el descanso. Hay quienes dicen que representan el amanecer, la siesta y la noche“, valoró Moreno.

“Yo estoy muy conforme con la participación de casi 300 artistas, entre bailarines y actores. Esta oportunidad que me brinda dirigir la Bendición de los Frutos a mi me genera mucho respeto y emoción. Porque está llena de experiencias apasionantes. Como lo será la entrada de la Virgen de la Carrodilla en medio de la gente, con agitar permanente de pañuelos. Este año los actores decidieron hacer algo especial para recibir a la Virgen eso me encantó”, admitió.

En materia de música, “tendremos la oportunidad da disfrutar obras inéditas y originales y con la participación de una leyenda de vendimia: Juanita Vega. Esto de combinar la música sinfónica con la cuyana será algo espectacular. Que tendrá otro de sus momentos más especiales con el brindis del vino nuevo luego del golpe de rejas del Gobernador. Momento que será clave para iniciar la celebración con el acervo cultural que estará acompañada con la cueca cuyana, el gato cuyano y el gran malambo que coronará el festejo que iniciará el domingo a las 21 en el Prado Gaucho en el Parque General San Martín”.

Ficha técnica

Domingo 26 de febrero, a las 21

Prado Gaucho del Parque San Martín