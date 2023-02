Santa Rosa tuvo su peor tormenta en los últimos meses luego de que parte de Maipú y San Martín fueran los departamentos que más sufrieron desde el primero de noviembre de 2022 en Mendoza. Los viñateros no saben como mantener en pie lo que ya consideran una gesta heroica, ante tantas adversidades y las exigentes condiciones de parte del Estado para acceder a los aportes económicos

La vendimia 2023 -cosecha de uvas- se volvió a complicar en Mendoza luego de la tormenta de granizo, piedra, abundante lluvia, vientos de temporal y una actividad eléctrica generada por la inestabilidad meteorológica potenciada por una ola de calor brava, acontecida en la Zona Este.

Ahora le tocó al departamento de Santa Rosa donde ya su intendenta, Flor Destéfanis, declaró -en el programa Lado A de Radio Jornada- que fue la peor tormenta que castigó al departamento en la presente temporada de maduración y posterior cosecha de los frutos.

Aunque el motor de la actividad económica agraria en el Este mendocino es la vitivinicultura, los daños no distinguieron entre sectores y también afectaron a producciones de pistacho, damasco, durazno entre otras frutas que en la temporada aportan a la economía local, en gran parte de tipo social. En esta última consideración, a las familias que la componen y que son los que menos tienen para resistir, por ejemplo, daños en los viñedos de un 200 por ciento, lo que significa que en los próximos cinco años las vides no darán frutos.

Los radares de Contingencias Climáticas de Mendoza observaron fuertes precipitaciones en distritos de San Rafael, Alvear, Maipú, Rivadavia, San Martín y Santa Rosa.

Andrés D´Angelo, viticultor de Rivadavia y Santa Rosa, se quejó por la situación al tiempo que se sintió agradecido: “Gracias a Dios con la tormenta de anoche no fui afectado. Sí fue una tormenta con mucha agua, viento, granizo y hasta piedra que anoche no me tocó sufrirla de nuevo. Pero con el tema de la helada tengo una tasación de cien por ciento y no está de más aclarar que el Gobierno, porque toda la gente no lo toma en serio, yo además tengo una tasación del año anterior de un 83 por ciento por helada. O sea, los últimos dos años no tengo producción alguna”.

El hombre del Este, marcó que “por eso es que por los daños sufridos las plantas deberán esperar unos cinco años para recuperarse y es muy difícil la situación. Por el lado de Santa Rosa dijeron que iban a brindar una ayuda. Pensé que iba a ser un poco más estable, pero es un eterno ir y venir. Yo estoy en una zona en ese departamento. Una finca en La Central de Rivadavia y la otra en El Divisadero que pertenece a Santa Rosa. Ese distrito en Santa Rosa es como que está muy abandonado”, admitió.

Acusando un posible olvido de parte del gobierno santarrosino, el productor explicó que “para acceder a algún tipo de crédito hay que estar al día y no comprenden, por ahí, que uno está sin cosecha hacen dos años y eso me hace pensar que esas ayudas las pensaron solamente para quienes lograron pagar los costos fijos de las fincas y no tanto para quien está verdaderamente sufriendo. Yo invito a cualquiera para venga a ver las cepas que han sufrido tanto daño. Si no han habido otros productores que este año decidieron arrancar todo y plantar de nuevo”.

“El panorama es muy complicado y no tenemos mucha fe en que será mejor en el futuro inmediato. El problema es que se están olvidando de quienes trabajan la tierra como nosotros. Yo ayuda no he recibido nunca y este año me sumaron a la lista para los planes de empleo. Desde Santa Rosa nos han dicho que la ayuda será de unos 25 mil pesos por única vez y la asistencia que dicen que están dando no la dan. Por que si me dan un préstamo y tengo que pagar el 25 por ciento de interés ya no es tanta ayuda. Yo particularmente no estoy en condiciones para ningún préstamo. Sí tengo que dar solución a los problemas que tengo hoy porque desgraciadamente me he quedado sin empleados y el trabajo lo hacemos nosotros”, detalló.

Villa cabecera muy castigada

Si bien la tormenta fue afortunada para algunos productores que ya han sufrido contingencias cercanas en el tiempo el furia anoche hizo blanco, entre otros lugares, en el Centro de Santa Rosa donde primero precipitó en seco el meteorito, precediendo a las fortísimas ráfagas de viento que anticiparon la llegada de la piedra, el granizo, abundante lluvia y fuerte actividad eléctrica.

Aunque todavía los daños en las zonas pobladas aún no han sido cuantificadas, debido a que recién en la mañana del jueves los efectivos municipales ganaron la calle para coordinar la asistencia de la que ya está a cargo Destéfanis, diversas viviendas resultaron afectadas y propiedad privada como automóviles y efectos personales que no pudieron ser rescatados a tiempo ante la inmediatez de la perturbación meteorológica. Por el momento no se han reportado heridos.

En algunos casos los reportes indicaron que el meteorito se asemejó al tamaño de un huevo, cuya presencia duró unos minutos según la zona donde evolucionó la descarga de energía de las súper celdas graniceras.

Ilusión por los aportes no reembolsables de Nación

Antes de la tormenta del miércoles -7 de febrero de 2023- el ministro de Economía, Sergio Massa, había anunciado asistencia para los productores afectados por las últimas heladas y contingencias climáticas como el granizo y la piedra. También se había metido en el caro asunto de la importación de vinos para equilibrar el mercado.

Y hoy ya se estaba organizando la entrega a los ANR en virtud del convenio firmado entre la intendenta Destefanis y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Dirección Nacional de Riesgo y Emergencias Agropecuarias, tratando de ampliar el rango de hectáreas en productores afectados por inclemencias climáticas.

“Recordamos que este programa consiste en la entrega de un ANR -aporte no reembolsable- van a poder ingresar productores y contratistas sin límites de hectáreas por CUIT. La documentación se debe presentar en la oficina de Desarrollo Económico del lunes a viernes de 8 a 13 y es la siguiente: para el productor, RUT, DNI y Certificado de CBU, para contratistas, contrato y certificado de CBU”, explicaron los encargados en tramitar el beneficio.

Recorriendo zonas afectadas

En virtud del vigor de las tormentas, el Sistema de Mitigación completó un operativo que se extendió varias horas. Se realizaron trabajos de siembra con generadores y aviones. En total, se completaron 8 vuelos de siembra, 4 en el oasis Sur, 3 en los oasis Norte y Este, y uno, compartido. En tanto, en el Valle de Uco, la red de generadores estuvo activa seis horas.

De acuerdo con las imágenes de los radares, las áreas productivas del Este fueron las que recibieron más daños. En virtud de este escenario, el titular de Contingencias Climáticas, Julio Eluani, visitó fincas del distrito Las Catitas, Santa Rosa, donde las pérdidas fueron del 100%. Los concejales Fabricio Martínez y Norma Trigo participaron en la recorrida.

El informe señala que el granizo afectó cultivos de Rivadavia: El Mirador y La Central; Santa Rosa: El Marcado, 12 de octubre, Las Catitas y Ciudad; San Martín: El Divisadero, Montecaseros, Tres Porteña y Nueva California, y Maipú: Fray Luis Beltrán. También se adviertieron fuertes precipitaciones de granizo en áreas incultas de estos departamentos.

Respecto del oasis Sur, el parte detalla lluvia torrencial y probable granizo en San Rafael: La Llave, Rama Caída y Real del Padre, y General Alvear: Carmensa, y precipitaciones similares en extensas áreas de campo de ambos departamentos.

Denuncias

Los productores afectados por el granizo deben realizar las denuncias en delegaciones y centros receptores de la Dirección de Contingencias Climáticas (DCC). El trámite debe realizarse dentro de los 10 días hábiles posteriores al siniestro.

Pronóstico

Para este jueves, el pronóstico meteorológico de la DCC señala tormentas en Potrerillos y Uspallata y tormentas moderadas en los oasis Norte, Este y Sur.