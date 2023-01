El titular de la Unión Cívica Radical, UCR, de Mendoza, Tadeo García Zalazar, defendió los intereses de su partido frente a las elecciones 2023. Le pidió a Omar De Marchi que deje de especular y que decida si sigue en Cambia Mendoza o va por fuera del frente con su candidatura a gobernador

Omar De Marchi ya tiene el camino trazado para tomar la determinación de si sigue dentro del Frente Cambia Mendoza frente a las elecciones 2023 o si se cruza de vereda para continuar con sus críticas hacia la gestión de Rodolfo Suarez y aspirar a ser el próximo gobernador provincial desde el PRO.

Así resultó el cónclave que había convocado el radicalismo mendocino en la sede de la UCR de Calle Leandro N. Alem acompañado por propios y los dirigentes del PRO que no comulgan con el estilo y las acciones del exintendente de Luján de Cuyo.

“El Frente Cambia Mendoza sigue vigente con la mayoría de los partidos originarios. También hemos puesto como fecha final el día 15 de febrero para cada uno de los partidos que integra el frente. Si bien el plazo final para el cronograma electoral es para el 1 de marzo, consideramos que hay que darle certeza a la ciudadanía. Sobre todo a los municipios. Ya hay seis que confirmaron el adelantamiento de elecciones y en esos hay que dar certezas de que Cambia Mendoza se va a presentar tanto en lo desdoblado como en la elección provincial”, comunicó Zalazar desde el púlpito radical en la Ciudad de Mendoza.

El exintendente de Godoy Cruz y ladero del riñón de Alfredo Cornejo además espetó: “Es dar certidumbre a quienes han sido electores o que consideran que Cambia Mendoza puede representar a la ciudadanía (…) Creemos que hay una especulación de Omar De Marchi por los cargos. Ya pasó en 2021. Amenazó con romper y finalmente hubo un acuerdo con integración. No quiero hablar del PRO como partido porque hoy estuvo presente mucha gente, sobre todo la rama de Patricia Bullrich. No es todo el PRO el que piensa de la misma forma que De Marchi. El 15 de febrero es la fecha límite para la constitución formal de lo que dice el reglamento de la junta electoral y la ley de partidos de Mendoza. Es un llamado para que todos los partidos reflexionen y que, si alguna vez integraron el frente, vuelvan para dirimir sus internas como ya se hizo en 2019 en una PASO, que es la forma más democrática”.

Y remarcó enfático: “Si alguien quiere romper e irse, que no ponga excusas que tienen que ver con que no se los convoca o que no han tenido oportunidad de dar propuestas. El PRO en particular y, en referencia a la gente de Omar De Marchi, participa en la Legislatura, en Concejos deliberantes, etc. Es decir, la no participación no es una excusa y nos parece que si hay diferencias que las plantee en una primaria. Si no, es solamente una especulación electoral, haciendo un preámbulo de lo que puede ser una partida del frente, lo que tendrá que justificar ante el electorado”, dijo.