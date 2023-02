Silvio Pannocchia, quien había renunciado a su cargo en la Municipalidad del Valle de Uco luego de la ruptura de Unión Popular con Cambia Mendoza, será quien busque suceder a Rolando Scanio. El precandidato fue elegido ayer en el congreso realizado por el radicalismo local

El departamento de San Carlos, gobernado hoy por Unión Popular, partido que se separó del Frente Cambia Mendoza, ya tiene un precandidato por la Unión Cívica Radical, UCR, luego del congreso celebrado el lunes en el departamento del Valle de Uco: Silvio Pannocchia.

El hombre, quien es cuñado de Alfredo Cornejo, recientemente renunció al cargo que tenía en la municipalidad gobernada por Rolando Scanio, y ahora tendrá la oportunidad de competir, dentro del Frente Cambia Mendoza, con la convicción de mejorar lo que considera una gestión “sin rumbo” en ese departamento cuyo líder político sigue siendo Jorge Difonso, actual legislador provincial por Unión Popular.

En su discurso de anoche, Pannocchia, criticó el gasto público en ese departamento acusando a la actual gestión de haberse transformado en “una oficina de empleo municipal” denunciando que actualmente gasta unos 4 mil millones de pesos en sueldos al año.

Además afirmó que “desde hace dieciséis años, donde los intereses son personales y sectoriales, entregando el poder a algunos amigos”, no se busca el bienestar “del conjunto del departamento”.

La carrera por las precandidaturas tanto en el radicalismo mendocino como en el Frente Cambia Mendoza comenzaron a madurar con rapidez desde la semana pasada habiéndose concretado la de San Rafael, donde Cornejo ya ungió al médico Abel Freidemberg quien competirá contra el hombre de Ernesto Sanz, Francisco Mondotte y con el apoyo de Luis Petri quien a su vez cuenta con el apoyo del espacio político de los empresarios de Activá Mendoza.

Petri, del sector político Mendocinos por el Futuro, competirá por la gobernación de Mendoza dentro de Cambia Mendoza y esta noche -a las 20.30- encabezará en San Martín un acto junto al reconocido médico Fabián Ferro en el salón de fiestas Disc Crazy.

Texto de la renuncia completa de Pannocchia

Señor Intendente Municipal

Prof. Rolando Scanio

Me dirijo a Usted a fin de presentarle a partir de la fecha mi RENUNCIA INDECLINABLE al cargo de Director de Producción e Industria del Municipio de San Carlos con el que he sido honrado.

Motiva mi decisión la inminente salida de su partido Unión Popular del Frente Cambia Mendoza al que pertenezco indisolublemente. El ser el único representante en su gabinete de la Unión Cívica Radical, que seguirá integrando al frente que gobierna hoy la provincia, me pone en la obligación de dar un paso al costado.

Lo he acompañado incondicionalmente durante tres años y dos meses poniendo mi esfuerzo y capacidad al servicio de los sancarlinos a través del gobierno municipal. El balance de lo hecho es positivo en la creación de infraestructura productiva y generación de empleo genuino a través de las acciones realizadas, por ejemplo, en la Red de Municipios Cooperativos, el Polo Textil y el Almacén de Artesanos Sancarlinos. No puedo dejar de mencionar con orgullo que tras veinte años de abandono me retiro de la gestión habiendo dejado en el proceso de reactivación del Matadero Frigorífico y la creación en camino de dos salas agroindustriales de uso comunitario en Cápiz y Pareditas, además de la creación de una incubadora de empresas. Para el año en curso es relevante la creación, con apoyo del Honorable Concejo Deliberante, de un fondo de financiamiento con el aporte de recursos privados de más de 40 millones de pesos para invertir en obra pública y servicios en el Parque Industrial San Carlos. Estas acciones apuntan a la diversificación de la matriz productiva y la creación de empleos genuinos para la riqueza social del pueblo sancarlino. Para terminar una breve e incompleta enumeración de lo hecho es imprescindible poner en valor las 300 capacitaciones a sectores emprendedores de distintas actividades económicas realizadas.

Pero no puedo ocultar que me despido también de la gestión con un regusto amargo por la falta de eco en ciertos sectores del equipo de gobierno, especialmente ligados al ex intendente Jorge Difonso. Repetidas mezquindades que en algunas oportunidades impidieron mejorar aún más lo hecho, perjudicando en última instancia al vecino sancarlino que sustenta con su esfuerzo la acción comunal y debe ser el destinatario de las acciones. En más de una oportunidad ha faltado una clara conducción y decisión suya, señor intendente, lo cual se ha manifestado en ineficiencia y descontrol. Por dar un ejemplo ingrato, me ha tocado pagar expedientes de mi bolsillo para que las cosas se hicieran, cuando hubiera correspondido al municipio. Fue así que debí hacerme cargo de los gastos durante la visita de una delegación de españoles a San Carlos en la Sociedad Rural Valle de Uco.

Tampoco puedo dejar de apuntar mi desacuerdo con su decisión de romper con el Frente Cambia Mendoza, teniendo en cuenta que el candidato a gobernador Alfredo Cornejo fue durante su primer mandato como gobernador a partir de 2015 y hasta 2019 un pilar importante en las obras que se hicieron en San Carlos durante la intendencia de Difonso. Baste mencionar, entre otros, el nuevo hospital, la creación de nuevos SEOS, la realización de obras de infraestructura como cloacas y agua potable, el mejoramiento de caminos, y la cercanía con la Policía en el tema central de la seguridad pública. No me caben dudas, que se puede lograr mucho más con su continuidad en el frente que ha venido gobernando exitosamente la provincia, tal como la ciudadanía lo ha ratificado con su voto desde hace más de siete años.

La ruptura de Difonso con Cambia Mendoza se debe al cuidado de intereses personales y de grupo y no a pensar en el bienestar de los sancarlinos. Y ese es un límite infranqueable para quienes buscamos tener un departamento mejor. El ex intendente y su tropa vienen saltando políticamente de un lado a otro en los últimos 20 años y ya se hace difícil explicar su transfuguismo cuando hoy la realidad reclama unidad para sobreponerse a las dificultades.

Hay mucho por hacer en San Carlos. Usted y yo lo sabemos. Tenemos que trabajar para que nuestros jóvenes no se vayan, para que nuestro departamento esté cada día mejor a través de empleados municipales que cuenten con un plan de carrera serio y creíble. No se pueden seguir creando cargos, subrogancias a cambio de obsecuencia, y hay que controlar el abultado gasto público y político que padece hoy la comuna. A cambio de eso hay que crear oportunidades laborales genuinas como lo hemos venido haciendo desde la dirección a mi cargo a través del potenciamiento de sectores informales por medio de herramientas de inclusión como las cooperativas de trabajo en distintos sectores económicos.

Creo que cuando el barco en el que vamos se queda sin capitán y la tripulación se pelea por controlar una nave a la deriva hay que dar un paso al costado porque los intereses personales y grupales le ganan al bien común. La decisión de salir del Frente Cambia Mendoza es el corolario indeseado de un rumbo equivocado que responde a esas apetencias insaciables de los egos con las que nos encontramos hoy.

A pesar de estas ingratas circunstancias a las que nos han llevado, le agradezco estos años de gestión, y haberme permitido conocer por primera vez en mi vida la potencialidad que tiene la actividad pública municipal como verdadera herramienta de transformación. Ahora sé en primera persona que el Estado puede hacer mucho por la familia sancarlina. Con mi mayor respeto.

SILVIO PANNOCCHIA