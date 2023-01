Contrario a lo que aseguran muchos mortales alrededor del Globo, Melchor, Gaspar y Baltasar, siguen trabajando sin descanso con el fin de cumplir con el objetivo que se propusieron desde el nacimiento de Jesús

Hay un momento en la vida de todas las personas en el que todos empezamos a dudar de que los Reyes Magos existen. Claro, siempre el instante está relacionado con lo que se conoce como la pérdida de la inocencia aunque muchos adultos sigan sosteniendo que los han visto llegar hasta los zapatos de sus hijos para dejar regalos.

Hacemos muchas preguntas y nuestro cerebro no suele encontrar las respuestas adecuadas. Casi siempre, ante esas ocasiones caras, es que alguien asegura que son producto de la imaginación milenaria y por lo tanto llega la frustrante versión de que no existen, aunque no tengan razón alguna.

Sin embargo hay contundentes pruebas para ayudar a los padres -u otros mayores- que defienden la ilusión de los chicos para que puedan hacer frente a esos momentos difíciles.

Tras algunas investigaciones que ya están recorriendo el Mundo es que se ha logrado reunir nada menos que 10 pruebas de que los Reyes Magos sí existen.

El mapa de Juan de la Cosa

Los Reyes Magos en el mapamundi de Juan de la Cosa

A principios del siglo XVI el gran cartógrafo y navegante español Juan de la Cosa dibujó el primer mapamundi de todo el mundo conocido en el que aparece el continente americano. Además de las tierras, representó los personajes más importantes hasta ese momento de la historia y, entre ellos, pintó a los Reyes Magos.

Pues este mapa existe y está en el Museo Naval de Madrid, allí podrán verlos. Juan de la Cosa era una gran científico: aqui su biografía la Wikipedia.

El rayo equinoccial de Burgos

Escena de los Reyes Magos en San Juan de Ortega

En San Juan de Ortega, un pueblecito cercano a la ciudad de Burgos, al llegar la primavera y el otoño, el último rayo de la tarde entra por una de las ventanas románicas y va iluminando diversas escenas grabadas en capiteles de la iglesia.

Entre esas escenas está la Adoración de los Reyes Magos.

Es como si, desde el más allá, la luz del sol nos estuviera indicando que los Reyes Magos existieron y que aquí siguen. En este enlace puedes saber más sobre este rayo de luz de San Juan de Ortega.

Vitrales en antiguas catedrales

Catedral de León

Los edificios más tecnológicos de la Edad Media eran las catedrales, cuya construcción reunía a los grandes técnicos y sabios y a los más hábiles artesanos que existían.

Y precisamente los vitrales de esas catedrales solían contener símbolos y mensajes cifrados que revelaban los mayores secretos de la vida. En esta imagen están a los tres Reyes Magos, los tres sabios venidos de Oriente.

Imágenes, cuadros, frescos

Adoración de los Reyes Magos, de Alberto Durero

La imagen de estos tres hombres ha sido representada por artistas de todos los países, de múltiples religiones, de diferentes culturas. Siempre son tres, siempre siguen a una estrella que los guía.

Cuando los elementos son tan claros y tan homogéneos y cuando siempre se repiten de la misma forma, hay una gran probabilidad de que representen a algo real.

Esculturas

Los Reyes Magos en la Sagrada Familia de Barcelona

Desde las portadas de las catedrales a los altares y a los arcos de sus claustros, los Reyes Magos también tienen su representación en piedras milenarias.

Genios de nuestro tiempo como Gaudí, convencidos de la base matemática que está en el origen de nuestro universo, no se han resistido a hacerles protagonistas de lugares emblemáticos de sus obras. Así es en la catedral de la Sagrada Familia, en Barcelona, España, ideada por este genial arquitecto. Y Gaudí sabía mucho de asuntos crípticos.

La teoría de la relatividad

Albert Einstein

Quienes afirman que los Reyes Magos no existen lo justifican, entre otras cosas, en que nunca tendrían tiempo de poner regalos a todos los niños de España en una sola noche. Craso error. La mismísima teoría de la relatividad del gran científico Albert Einstein nos da una explicación para esto: los Reyes no podrían repartir todos sus juguetes salvo que viajaran a una velocidad cercana a la de la luz.

De esta manera, el tiempo para ellos pasa más despacio y a nosotros no nos da tiempo a verlos. Lo que para nosotros es una sola noche para ellos son muchas jornadas de trabajo agotador repartiendo regalos a todos los niños.

Los Reyes Magos actuaron en Los Simpson

Reyes Magos en Los Simpson

Nos hemos acostumbrado a que grandes personajes de la cultura, la política, el espectáculo… hagan cameos en la serie televisiva de animación Los Simpson. Hace nada, se descubrió que en esta serie habían predicho la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

Pues, en uno de sus capítulos, también aparecen los Reyes Magos, no es broma.

Videoclips con Melchor, Gaspar y Baltasar

Los grandes grupos musicales también han aportado su granito de arena en esto de probar la existencia de los Reyes Magos. De hecho, en otros idiomas también se habla de los Reyes Magos (en inglés, por ejemplo, se los llama The Three Wise Men o Los Tres Hombres Sabios). El grupo Frankie goes to Hollywood los hizo protagonistas del videclip de su canción The Power of Love, que puedes ver aquí.

La estrella de Belén existió

Hay científicos que han estudiado a fondo la evolución del cielo y las conjunciones astrales durante el momento histórico en que Jesús nació y los Reyes Magos fueron a Belén para adorarlo.

Ya desde el Renacimiento se sabe que la estrella existió, que el movimiento de un cometa en el cielo durante esos días pudo ser el astro al que siguieron desde Oriente los tres Reyes Magos. Si este interesa, aquí se puede consultar un artículo sobre las pruebas científicas y astronómicas de la existencia de los Reyes Magos.

Estrella de Belén

Vídeos grabados por algunos padres

Y, por último, tenemos la labor de espía que todos hemos desarrollado de niños intentando pillar in fraganti a los Reyes Magos poniendo regalos en nuestros zapatos. Siempre nos dormíamos, ¿a que sí?

Sin embargo, algunos padres han tenido más éxito en esa investigación y, con ayuda de cámaras de grabación especiales, han conseguido vídeos de los Reyes Magos en plena acción. Aquí un ejemplo.

La Misa Criolla de Abel Pintos

En Argentina, uno de los ejemplos más elocuentes es el que ofrece la tradicional Misa Criolla, que en este caso fue recreada por el brillante cantante y músico Abel Pintos.