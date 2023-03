El canje de deuda propuesto por Sergio Massa, con el que se pretende extender los plazos de vencimientos hasta 2025, fue muy resistido desde la oposición, por el monto que representa: unos 7 billones de pesos

El plan de canje de deuda, implementado recientemente desde la gestión del Ministerio de Economía que dirige Sergio Massa, preocupa a la oposición parlamentaria por las consecuencias que le podría acarrear a las cuentas públicas de la próxima gestión de gobierno.

Lisandro Nieri, actual diputado nacional por Mendoza, explicó el riesgo en el programa Lado A, de Radio Jornada: “Esperando que se defina la normativa finalmente no se si los vencimientos terminarán en 2025. Esa es una opción que se va a quedar el bonista que eventualmente a un precio determinado se lo puede vender al Banco Central”.

“Al plan de este gobierno se lo señalaba como el plan llegar. Pero ahora es llegar y dejar. Esto es dejar minado el terreno para quien le toque conducir en la próxima gestión lo cual es una irresponsabilidad absoluta. Me parece que el país no termina el 10 de diciembre. Hay que pensar en cosas que trasciendan esa fecha“, reflexionó el mendocino.

Sergio Massa aseguró que el canje de deuda en pesos que acordó este lunes con los bancos servirá para “darle tranquilidad a los ahorristas”.

Como todo está planteado, “el próximo gobierno apenas asuma tendrá una deuda exigible. Lo cual no es un dato menor porque primero habrá que ver la aceptación al canje. Vamos a ver qué porcentaje acepta el canje, se hablaba de cerca de un 70 por ciento. Esto considerando que Argentina tiene una pésima clasificación en cuanto al riesgo país superando los 2 mil puntos”.

“A mi lo que me asombra es que no está la intención de prestarle al Gobierno, porque ya se le prestó. Ahora es estirar los plazos. Y me parece que lo mínimo que habría que exigir es alguna conducta… ¿No? Si soy un banco y viene una Pyme a plantearme que tiene un problema le puedo dar un poco más de plazo. Pero cancelame una parte. El Gobierno lo que hace es lograr una moratoria previsional que lo único que hace es agravarle los problemas“.

Lo que preocupa, “aquí es que se le da un crédito a un gobierno actual y se le patea el vencimiento de los pagos al siguiente. Como no son responsbales en lo fiscal no tengo ninguna duda que lo que están generando es dinero en un año electoral. No están cumpliendo el pacto fiscal trazado con el Fondo Monetario Internacional con contabilidad creativa. Con lo único que no pueden mentir es con las reservas, reflexionó Nieri.

“Al Gobierno no le quedan dólares. Están recomprando deuda. Mientras las Pymes tienen que esperar para poder importar un insumo, no para enriquecerse, sino para poder seguir con las fábricas en funcionamiento. Porque cualquier producto en Argentina tiene algún componente importado. En el plazo más extendido están apostando a pagar las deudas en 2029“, manifestó.

Uno de los puntos que cuestionó el técnico, “es el costo que se está tomando. El ahorrista podrá ir al banco y preguntar si dolariza lo que tiene para que no pierda valor ante la inflación. O arma un plazo fijo. Hay que tomar una opción. El instrumento de ahora dice que la inflación va más rápido que el dólar pagará inflación. Ahora, si el dólar va mejor, con todo el riesgo que viene sufriendo, pagará dólar. Y si eventualmente no gusta se invita para que pasen por la ventanilla del Banco Central para cobrar de manera aniticipada”.

“Pero lo más grave es que se genera un costo que no lo pagará este gobierno. Está asumiendo obligaciones sabiendo que desde el 10 de diciembre no va a estar en el gobierno. No veo que sea tan distinto un reperfilamiento o un canje de deuda. Y las opciones son pocas una vez que uno está dentro. Cuando un banco le prestó a una empresa y a la empresa le fue mal la entidad no será socia en ese fracaso“, criticó.

Y el primer día de la próxima gestión de gobierno en Argentina, “se verá verdaderamente cómo está escrito nuevo contrato que tendrán los tenedores de deuda nacional“, alertó.