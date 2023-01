Antes de las últimas palabras de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el Tribunal dio a conocer la fecha en la que se conocerá la sentencia del juicio

El Tribunal Oral en los Criminal 1 de Dolores que llevó adelante el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa confirmó este jueves que dará a conocer su veredicto el lunes 6 de febrero, por el asesinato del joven de 18 años asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, están imputados ocho rugbiers de Zárate para quienes tanto la fiscalía como la querella solicitaron penas de prisión perpetua.

María Claudia Castro, presidenta del TOC 1 de Dolores, confirmó esta tarde, tras las “ultimas palabras” de los acusados, que ese día a las 13 se conocerá la sentencia.

Por su parte, el abogado defensor, Hugo Tomei expuso hoy sus fundamentos en la segunda jornada de alegatos, luego de que la fiscalía y el particular damnificado pidieran ayer la mal llamada pena de prisión perpetua para todos los acusados.

Los imputados hicieron uso de su derecho y hablaron:

Las denominadas “últimas palabras” son una garantía prevista en el artículo 368 del Código Procesal Penal bonaerense.

CIRO PERTOSSI: “ESTOY MUY ARREPENTIDO DE TODO LO QUE PASÓ”

“Estoy muy arrepentido de todo lo que pasó. Quiero pedirle perdón a la familia, por haber estado en el lugar, por haber estado en una pelea donde falleció un chico de nuestra edad. Es muy feo. Nunca voy a querer matar a nadie, es algo que a mí me afecta mucho. Pedir perdón, se murió alguien de nuestra edad y es muy feo, y es muy feo que nos acusen también”, dijo Ciro Pertossi.

MATÍAS BENICELLI: “NUNCA QUISE QUE ESTO PASARA, TODOS LOS DÍAS LO PIENSO”

Matías Benicelli, por su parte, manifestó: “Quiero pedir perdón a la familia de Fernando, no tuve ninguna intención de matar. Nunca quise que esto pasara, todos los días lo pienso”.

BLAS CINALLI: “NO HUBO NINGÚN PLAN”

“Quiero pedir disculpas por todo lo que pasó. Es algo que duele muchísimo hasta el día de hoy. Es muy triste hasta el día de hoy. No hubo ningún plan”, dijo por su parte Blas Cinalli.

LUCAS PERTOSSI: “QUERÍA PEDIR DISCULPAS A LA FAMILIA DE FERNANDO POR TODO LO QUE PASÓ”

Lucas Pertossi fue el primero de los 8 acusados en tomar la palabra. “Ante todo quería pedir disculpas a la familia de Fernando por todo lo que pasó, estoy muy arrepentido y triste por todo lo sucedido. Nunca tuve la intención de matar a nadie ni de participar de ningun asesinato”, dijo.

MÁXIMO THOMSEN: “A VECES LAS DISCULPAS NO ALCANZAN, OJALÁ PUDIERAMOS VOLVER EL TIEMPO ATRÁS”

El más complicado de los acusados, Máximo Thomsen, dijo entre lágrimas: “Quería pedir disculpas a la familia. Jamás pensé que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así. Quiero pedir disculpas. A veces las disculpas no alcanzan, ojalá pudieramos volver el tiempo atrás, pero no lo podemos hacer”.

AYRTON VIOLLAZ: “JAMÁS PENSÉ QUE PODÍA PASAR ALGO ASÍ, ESTOY MUY ARREPENTIDO DE TODO”

“Quiero pedir perdón a la familia de Fernando. Jamás pensé que podía pasar algo así. Estoy muy arrepentido de todo. Que Dios los bendiga”, expresó Ayrton Viollaz.

ENZO COMELLI: “FALLECIÓ UNA PERSONA DE MI MISMA EDAD, QUE TENÍA TODA LA VIDA POR DELANTE”

Enzo Comelli, dijo: “Quiero dar mis disculpas a la familia de Fernando, y también a mi familia, y a todas las personas que fueron afectadas. Falleció una persona de mi misma edad, que tenía toda la vida por delante. Quiero dar disculpas a todos los involucrados, inclusive todas las personas que dieron testimonio y pasaron este calvario”

LUCIANO PERTOSSI: “LO QUE USTEDES DECIDAN VA A SER LO CORRECTO”

Luciano Pertossi, dijo: “Primero quiero pedirle disculpas a la familia de Báez Sosa y a cualquier persona que haya sido afectada por esto. Nunca quise ni quería participar de una pelea donde falleciera una persona. Pido mil disculpas por todo lo malo. Siento que lo que ustedes decidan va a ser lo correcto, y le pido a Dios que sea algo bueno para todos”.

EL VEREDICTO SE DARÁ A CONOCER EL 6 DE FEBRERO

Tras la finalización de los alegatos de las palabras finales de los ocho rugbiers imputados, el Tribunal de Dolores dispuso que “el veredicto o la eventual sentencia va a ser leída el lunes 6 de febrero a partir de las 13 horas”.

Hugo Tomei, abogado defensor.

La estrategia de Tomei esbozada durante el debate oral se basó en demostrar que el crimen del joven estudiante de abogacía fue en el contexto de una pelea, por lo que sus lineamientos podrían apuntar hacia un “homicidio en riña o agresión”, que según el artículo 95 del Código Penal prevé una pena de entre 2 y 6 años de prisión.

TOMEI PIDIÓ QUE SE EVALÚEN LAS FIGURAS DE “HOMICIDIO EN RIÑA”, “HOMICIDIO SIMPLE” Y “ HOMICIDIO PRETERINTENCIONAL”

“No hay dolo, no se pudo probar el plan para matar en esos siete minutos que la Fiscalía descubrió, no hubo estado de indefensión bajo ningún concepto. Hubo una agresión de mis defendidos hacia el otro grupo donde participaba Fernando Báez Sosa, y creo que ese hecho tiene que ser calificado como “homicidio en riña”, y en su defecto también planteo un homicidio simple con dolo eventual, y que se distribuyan las participaciones que el Tribunal entienda. Para concluir, también el homicidio preterintencional, que creo que corresponde analizar desde ese lugar”, indicó Tomei.

La última instancia será transmitida por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, como ocurrió con la apertura del juicio.