El recuerdo y el reconocmiento para el mendocino y excantante de Los Enanitos Verdes, fallecido en 2022 en la Ciudad de Mendoza, apareció en la premiación luego de que la cantante Kacey Musgraves recordara a Loretta Lynn. Brillaron Harry Styles, Beyoncé y Rosalía, que le ganó una pulseada a Fito Páez

Como sucede habitualmente en la celebración de los Premios Grammy, hubo un momento para recordar a aquellos artistas que fallecieron en el último año. El excantante de los Enanitos Verdes, Marciano Cantero, fue homenajeado como uno de los músicos más importantes del rock argentino en la pantalla mayor de la sala de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En la 65° entrega de la Academia de Grabación de Estados Unidos dejó además varias perlitas. Harry Styles ganó el premio al “Álbum del año”, quedándose con el galardón mayor en una noche en la que Beyoncé dominó y se convirtió en la artista más condecorada de la historia de esta premiación.

Anoche en California, el premio mayor se lo llevó el cantante británico

por su tercer trabajo discográfico Harry’s House. “Este disco ha sido la gran experiencia de mi vida, gracias a todos los que apoyaron el álbum, no estaría aquí si no fuera por ustedes”, expresó el artista que cautivó al público argentino en sus dos shows en River.

En tanto, Beyoncé ganó su 32° Grammy, rompiendo el récord que mantuvo por 26 años el fallecido director de orquesta húngaro-británico Georg Solti. La estrella internacional ganó el premio a “Mejor canción R&B” por “Cuff It”, “Mejor grabación de música dance/electrónica” por “Break My Soul”, “Mejor interpretación tradicional R&B” por “Plastic Off the Sofa” y “Mejor álbum de música dance/electrónica” por “Renaissance”.

Otra de las grandes ganadoras fue Rosalía, que se llevó su segundo Grammy de su carrera por su más reciente disco, Motomami. La artista española ganó el “Mejor álbum de rock latino o alternativo” por sobre las producciones de los músicos argentinos Fito Páez (Los años salvajes) y de Jorge Drexler (Tinta y tiempo).

También se destacó el puertorriqueño Bad Bunny, que hizo vibrar al público con el show de apertura interpretando los hits “El apagón” y “Después de la playa”. El artista más escuchado del momento se llevó el Grammy al mejor álbum de música urbana.

El único argentino ganador de los Grammy

El pianista santafesino Leo Genovese se impuso en la categoría de “Mejor solo improvisado de jazz” de los Grammy, quedando como el único argentino ganador de esta edición de los

. Fue por su interpretación en “Endangered species” que quedó inmortalizada en el álbum Live At The Detroit Jazz Festival que selló junto a otras figuras del género como Wayne Shorter, Esperanza Spalding y Terry Line Carrington.