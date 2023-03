El diputado nacional ponderó la administración del agua en la provincia cuyana y el sentido solidario con el que se aplica. También cargó contra las reelecciones asegurando que contribuyen a la formación de feudalismos

Facundo Manes, diputado nacional por la Unión Cívica Radical, UCR, puso en valor el sentido solidario con el que se administra el agua en Mendoza y destacó que no posee la posibilidad de reelección del gobernador. Lo dijo atacando a los feudalismos poniendo lo que sucede en diversos territorios del resto del país y en Latinoamérica.

“Me encanta Mendoza, me encanta su gente, tenemos mucho que aprender los argentinos de Mendoza“, dijo. Y añadió: “Desde cómo distribuyen el agua, con el sentido de comunidad que lo hace, pensando en el bien común, hasta con la no reelección del gobernador que permite evitar algo que pasa en Argentina y en Latinoamérica donde hay mucho feudalismo“, consideró durante el Agasajo de Bodegas de Argentina realizado en Luján de Cuyo.

También se refirió a la juventud argentina: “Es lo que necesitamos para salir de esta decadencia. Si no es con la juventud y si no es con las mujeres no salimos. Y si no es con una dirigencia. Estamos viendo un fin de ciclo de una dirigencia que no le supo dar una prosperidad a nuestro país“.

Según el neurólogo, neurocientífico y político argentino, creador del Instituto de Neurología Cognitiva, “la juventud es parte de este proceso que viene y no es el futuro. La juventud es el presente. Es muy loco que en la argentina cada 40 años siempre discutimos lo mismo. Recuerdo cuando me sentaba a hablar con mi papá a los 5 años y hablaban de inflación, de diferencia cambiaria, lo mismo que ahora”.

En la Bodega Belasco de Baquedano, en el distrito de Agrelo, advirtió que, “si en Argentina no empezamos a hablar de productividad, de riqueza, de fuentes de inversión, de un clima de inversión, de nuevos trabajos en un mundo con una nueva revolución industrial vamos a seguir en los próximos 40 años discutiendo lo mismo“.

“Por eso es que mi papel en esta actualidad es contribuir para pensar a un país de nuevo”, manifestó.