El ingreso de un frente frío desde el Pacífico que ya está influyendo en Neuquén potenciará la baja de las temperaturas máximas que el jueves estará cercana a los 26 grados sobre cero

Mendoza podrá tener un descanso, de unas 48 horas, de las temperaturas máximas que en los últimos días superaron los registros de los 36 grados sobre cero en gran parte de la provincia y que en oasis como en el Este llegó a registros entre los 37 y los 39.

Esto se producirá por la perturbación meteorológica que provocaron las mencionadas altas temperaturas que provocarán frentes de tormenta para la tarde noche de hoy martes -29 de noviembre de 2022- luego de la máxima alcance la marca de unos 36 grados centígrados. A las 11.31, un área del Centro de Mendoza había comenzado a condensar humedad en altura provocando la formación de incipientes nubes que no habían ameritado el trabajo de la lucha antigranizo.

Por ello es que el miércoles y el jueves próximos las temperaturas máximas no superarían los 30 grados llegando, en algunas regiones mendocinas, a no superar los 28. Según el Servicio Meteorológico Nacional, SMN, el jueves la máxima sería de unos 26 grados, con lo cual las alertas amarillas signadas recientemente dejarán de tener efecto por algunos días debido a que las máximas no superarían la temperatura normal del cuerpo humano.

El efecto de las bajas de las temperaturas se producrá por el acercamiento de un extenso frente proveniente desde el Océano Pacífico cuyas temperaturas más frías ya iniciaron su avance sobre el continente habiendo influido en la provincia de Neuquén esperándose el traslado de las masas de aire convectivas hacia el Norte alcanzando en las próximas horas a Mendoza, iniciando por el Sur de la provincia cuyana.