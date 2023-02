La iniciativa está gerenciada por Miguel Fernández, quien hace tiempo perdió la vista y hoy trabaja en coordinación el apoyo de empresas locales en las que está involucrado el oftalmólogo Pedro Miranda y su esposa Nora Nievas, diseñadora y fabricante de bijouterie. Juntos prometen llevar a Rescate Social a todos los confines de la Tierra

Los ciegos que perdieron su oportunidad de ser felices debido a la falta de iniciativas que los incluya para que puedan reinsertarse en la sociedad ahora poseen una oportunidad en Mendoza a través del actual Programa Rescate Social.

Se trata de un novedoso sistema solidario que, con el apoyo de las empresas NP Fashionistas, M Oftalmología y Experiencia Visual, hace unos dos años comenzó a gestarse en la mente del actual matrimonio que componen Pedro Miranda, oftalmólogo y Nora Nievas, diseñadora y fabricante de bijouterie, quienes tienen la intención de ayudar a los ciegos de Mendoza y del resto del Mundo.

“A través de mi profesión que es la oftalmología tuve la suerte de conocer a Nora hace unos dos años con quien juntos emprendimos esta acción solidaria donde lo que pretendemos es ayudar a los discapacitados visuales, ya que a lo largo de mi carrera hemos visto a cientos de miles de pacientes que han perdido la alegría, el trabajo, pierde a los amigos, a la familia, se tienen que empezar a vincular con otras personas y que quedan expuestos a vicios como el alcohol o las drogas”, reflexionó Miranda en la primera edición 2023 de Flor de Feria en Carrodilla, Luján de Cuyo.

Para el profesional de la salud mendocino, “es terrible como profesional ver a un paciente que perdió la vista como Miguel Fernández quien quedó ciego. Como médico he tenido la oportunidad de ver a muchos y con Nora, con quien decidimos casarnos y tener una familia con siete hijos, acordamos iniciar este emprendimiento, por lo cual a través de la bijouterie buscamos ayudar a estas personas”.

“Esto lo hacemos a través de la empresa NP Fashionistas que gerencia Nora, pero que llevamos entre ambos, y al que se suma el Programa Rescate Social, a través de una organización sin fines de lucro que da trabajo y permite que la gente ciega pueda percibir alguna remuneración y les permita tener una vida social que los aleje de los vicios, de la tristeza y de los problemas tratando de empezar a reinsertarse con cosas simples como la vestimenta, la comida, como un viaje, como un simple pasaje de colectivo, a lo que muchas veces no pueden acceder porque no tienen dinero. Porque no tienen una pensión, o un trabajo o una familia que los ayude”, explicó.

Por ello es que Miguel Fernández, quien perdió su vista hace tiempo, “es el gerente de Rescate Social y con NP Fashinistas y M Oftalmológica estamos ayudando. La idea de este proyecto es producir un puntapié inicial en algo que pretendemos seguir realizando el resto de nuestras vidas. Esto significa salir con el Programa Rescate Social al resto de la Argentina, a Sudamérica y finalmente el resto del Mundo. Queremos viajar a todas partes ayudando a todos los ciegos de todo el Planeta. Porque están en todos lados”.

“La experiencia nuestra es muy satisfactoria dentro del Programa Rescate Social. Siempre hemos tenido la ilusión de tener una oportunidad distinta. Hay mucho por hacer debido a que la sociedad no nos incluye a nosotros como ciegos. Quedamos fuera de los parámetros sociales y hoy hemos tomado esto con mucha alegría y esperanza con el fin de sobrellevar a nuestras vidas de otra manera. Soñamos con que el programa pueda llegar algún día a todos los rincones del mundo”, admitió Ferández.

En tanto, Nievas contó que, “en realidad todo empezó como un hobby y en un momento Pedro me preguntó si a mi producción de bijouterie alguna vez la iba a vender, porque yo la hago porque me encanta. Yo no necesito venderla para vivir. Me había planteado que me gustaría hacerlo con un contenido y a partir de eso inició la fundación, usando un poco la belleza, con algo lindo para la mujer con el valor agregado de estar colaborando con esta causa, un propósito valioso y mucho amor”.