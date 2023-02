Las protestas de los piqueteros generaron un gran caos vehicular para los conductores, en plena hora pico del ingreso del tránsito hacia la Ciudad de Mendoza

Organizaciones sociales de izquierda agrupadas en el bloque Unidad Piquetera (UP) realizaron hoy movilizaciones y cortes de tránsito en varios accesos a la ciudad de Mendoza y puntos neurálgicos en distintas partes del país como a la Ciudad de Buenos Aires, en rechazo a las “casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo“, entre otras demandas.

En el marco de lo que las organizaciones denominaron un “Piquetazo nacional”, las principales interrupciones al tránsito desde la provincia de Buenos Aires a la Capital Federal se concretaron en las inmediaciones a los Puente Pueyrredón, Puente La Noria, en el Acceso Oeste, y las autopistas Panamericana y La Plata-Buenos Aires.

La protesta fue en demanda por las “casi 160.000 bajas del plan Potenciar Trabajo” por parte del Gobierno y el pedido de que el registro para la renovación de los beneficios “se pueda completar de manera presencial porque hay familias que no tienen conectividad” a Internet, según informó el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social dijeron a Télam que “todas las organizaciones conocían las implicancias y consecuencias del proceso de revalidación” que tuvo el programa en los últimos meses.

“No hay sorpresas, no hay recorte, no hay bajas. Sí hubo un largo proceso de revalidación de datos para que podamos administrar correctamente la asignación del programa. Los titulares que validaron su identidad en Mi Argentina y cumplen con los requisitos del programa no fueron suspendidos”, remarcaron los voceros de la cartera que conduce Victoria Tolosa Paz.

En ese sentido, agregaron: “A los 154.441 titulares que aún no realizaron la validación, se les abonará el 50% del importe correspondiente al mes de enero. Sin embargo, aún cuentan con la instancia ‘validación fuera de plazo’ que será evaluada por la Secretaria de Economía Social y al día de la fecha 20.157 personas ya hicieron el reclamo”.

La UP está integrada por el MTR-Votamos Luchar, CUBA-MTR, Movimiento Barrios de Pie, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre, el MTR Teresa Rodríguez, una fracción del FOL , el Polo Obrero y el Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde), entre otros.

Los reclamos de los piqueteros de izquierda contó además con el apoyo de la Federación Nacional Territorial de la CTA (FeNaT-CTA), que conduce Omar Giuliani.

La FeNaT emitió un pronunciamiento donde afirmó que “el recorte de los pagos a beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo se parece mucho a un clásico programa de ajuste neoliberal”.

“Desde la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTA) repudiamos enérgicamente la decisión del Ministerio de Desarrollo Social que conduce la ministra (Victoria) Tolosa Paz, de hacer un brutal recorte sobre los ingresos que perciben miles de trabajadores y trabajadoras del Programa Potenciar Trabajo y llamamos a que se replantee esta medida de manera urgente”, solicitaron.

Voceros del Ministerio de Desarrollo Social insistieron hoy en que “no hay un recorte ni bajas” de los programas “Potenciar Trabajo, y recordaron que “hubo un largo proceso de revalidación de datos para poder administrar correctamente la asignación” de ese beneficio, en respuesta a las protestas que en distintos puntos del país realizan las organizaciones sociales nucleadas en el bloque de la Unidad Piquetera (UP).

“Las organizaciones de la UP no pueden desconocer que este proceso concluiría de este modo. Los (beneficiarios) que no validen se dan de baja. Lo supieron desde hace más de dos meses. No es una sorpresa para nadie”, apuntaron a Télam, fuentes de la cartera social.

En ese sentido remarcaron además que “estamos acompañando a todos para que para no pierdan el programa, si es que les corresponde”.

“¿Cómo es posible que luego de un proceso que comenzó en el mes de noviembre y concluyó en enero las organizaciones no hayan podido llegar a contactar a los mismos que certificaban sus servicios durante ese mismo periodo? ¿Las unidades de gestión certificaban entonces los servicios de casi 150 mil personas que en realidad no iban a cumplir con su contraprestación?”, plantearon como interrogantes desde Desarrollo Social.

En ese sentido, indicaron que “si UP tuviera una auténtica preocupación por transparentar los procesos (del Potenciar Trabajo) estarían colaborando en la tarea de ayudar a la revalidación del programa a esas personas”.