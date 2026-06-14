Mendoza Propone

El reconocido cantor mendocino Pocho Sosa falleció este domingo a los 82 años. Referente indiscutido de la tonada cuyana, dedicó más de seis décadas a difundir la cultura de Mendoza en escenarios de todo el país y el exterior.

El cantante mendocino Carlos Alberto ‘Pocho’ Sosa falleció este domingo a los 82 años, una noticia que generó profunda conmoción en el ámbito artístico, cultural y social de Mendoza. Dueño de una de las voces más representativas del folclore cuyano, Pocho Sosa construyó una trayectoria de más de seis décadas dedicada a mantener vivas las tradiciones musicales de la región.

La confirmación oficial fue realizada por la vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, quien expresó públicamente el pesar por la pérdida de un artista que marcó a varias generaciones de mendocinos y que se convirtió en un verdadero embajador de la cultura cuyana en todo el país.

¿Quién fue Pocho Sosa?

Nacido el 17 de julio de 1943 en la Ciudad de Mendoza, Pocho Sosa se transformó con el paso de los años en uno de los máximos exponentes de la tonada cuyana y del cancionero popular mendocino.

Su carrera artística estuvo profundamente vinculada a las raíces culturales de la provincia. Desde muy joven abrazó el folclore como una forma de vida y dedicó gran parte de su trayectoria a difundir la tonada, la cueca y las tradiciones gauchas en distintos escenarios nacionales e internacionales.

Gracias a su compromiso con la música popular, se convirtió en una referencia obligada para quienes buscaban preservar y transmitir la identidad cultural de Mendoza.

¿Por qué Pocho Sosa fue una figura clave para la cultura mendocina?

Más allá de su calidad artística, Pocho Sosa ocupó un lugar fundamental en la construcción de la identidad cultural mendocina.

Su voz acompañó festivales, celebraciones populares y encuentros folclóricos durante décadas, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de la provincia. Sus interpretaciones ayudaron a mantener vigentes las expresiones musicales tradicionales y sirvieron de inspiración para nuevas generaciones de artistas cuyanos.

Desde distintos sectores culturales destacaron que su legado excede lo musical. Su trabajo permitió fortalecer el vínculo entre las nuevas generaciones y las raíces históricas de Mendoza, preservando un patrimonio cultural que forma parte de la esencia de la provincia.

Un artista profundamente identificado con Mendoza

Pocho Sosa fue reconocido por su sencillez, cercanía con la gente y profundo amor por su tierra.

Además de su trayectoria artística, mantenía un fuerte compromiso con la vida social mendocina. Vecino querido y apasionado hincha de Independiente Rivadavia, siempre sostuvo una estrecha relación con la comunidad que lo acompañó a lo largo de su carrera.

Su figura quedó asociada para siempre a las canciones que exaltan los paisajes, las costumbres y la identidad cuyana, convirtiéndose en uno de los grandes guardianes del folclore regional.

¿Dónde será la despedida de Pocho Sosa?

Familiares, amigos, artistas, autoridades y vecinos podrán darle el último adiós este domingo en una despedida pública organizada en la Legislatura provincial.

El velatorio se realizará entre las 13:30 y las 16:30 horas en el Salón Rojo de la Legislatura de Mendoza, donde se espera una importante concurrencia para homenajear a uno de los máximos referentes de la música popular mendocina.

Su partida representa una pérdida enorme para la cultura de Mendoza, pero también deja un legado artístico y humano que seguirá vigente a través de sus canciones y del profundo cariño que cosechó durante toda su vida.