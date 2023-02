El abogado jujeño, Nataniel Guzmán (38,) sigue desaparecido en Mendoza y la preocupación de familiares y amigos crece en torno a su paradero. El joven es nieto del exgobernador de Jujuy, Horacio Guzmán

El paradero del abogado jujeño, Nataniel Guzmán (38), empleado de un juzgado de familia del departamento de Las Heras, Mendoza, sigue siendo una incógnita luego de que sus compañeros de trabajo denunciaran su desaparición.

El joven debía presentarse a trabajar el primero de febrero y producto de su ausencia es que parte de la familia judicial del departamento del Gran Mendoza alertaron por la novedad luego de que volviera de vacaciones el 27 de enero, tras una pelea que habría tenido con su novia.

El abogado, quien es nieto del exgobernador de Jujur, Horacio Guzmán entre 1958 y 1962 y de 1963 a 1964, había viajado hasta la localidad de Mar de Ajó, ciudad balnearia y turística del partido de La Costa, provincia de Buenos Aires, lugar que abandonó para volver a Mendoza en colectivo, donde fue visto por última vez por un vecino hace 11 días. El letrado vive en la Ciudad de Mendoza donde lo vieron mientras despedía a unos amigos.

Como parte de la búsqueda que está a cargo del fiscal de homicidios Gustavo Pirrello, quien determinó el secreto de sumario por 90 días, se rastreó su teléfono móvil dando como resultado que su última localización fue en la localidad de Canota, camino a Villacencio, también en Las Heras.

Su madre, quien viajó en avión hasta Mendoza una vez enterada de la desaparición de su hijo Nataniel Guzmán, relató que la última vez que lo vieron “fue cuando despidió a unos amigos que vinieron a visitarlo. Por cámaras se ve que se tomó el colectivo de la empresa El Plumerillo que iba a Las Heras. El trabajaba en el tribunal de familia de Las Heras. Se debía presentar el 1 de febrero. Yo recién tomo contacto a través de mi nieta que me informa desde Buenos Aires que a su tío lo buscaban por Instagram. Llamo al teléfono que aparecía ahí y me informan que no se había presentado en el trabajo y los compañeros lo estaban buscando”.

“Cuando se fue de vacaciones dejó a un amigo para que le diera de comer al gato y jugara con él. Mi hijo no se va sin llevarse a su gato ni dejarlo encerrado. El gatito se escapa cuando el 30 lo dan por desaparecido. Este viernes vamos a estar entregando volantes para hacer visible esto. El martes hicimos la marcha, y les agradezco a sus compañeros de stand up, hacía talleres de teatro, toca la guitarra. Es una persona que tenía toda una actividad artística con el mundo del arte de acá de Mendoza” aportó la mujer.

Desde la Justicia de Mendoza solicitaron a la población que quien tenga algún dato de Guzmán lo comunique de inmediato al 911 o en la comisaría más cercana.