El jugador uruguayo habló en “Ídolos y Anónimos” sobre los rumores de las ofertas que han llegado para emigrar del Bodeguero: “son sólo rumores” advirtió

“Mi selección (Uruguay) es mi favorita” responde con una sonrisa la requisitoria de Jorge Eduardo Barbieri, el relator número uno de fútbol mendocino, en el programa “Ídolos y Anónimos” que se emite por Radio Jornada (91.9), cuando tocaron el tema de la Copa América.

El jugador de Godoy Cruz suena fuerte en el mercado de pases en el fútbol nacional. Según trascendidos existen varias ofertas por el jugador Charrúa que él se encarga de desmentir; “personalmente no he tenido contacto con nadie. Sé que se han contactado mis representantes, pero no ha habido nada formal”.

“Sé que existen rumores. Si se da y es conveniente para el club y para mí, bienvenido sea. Estoy muy cómodo aquí en Mendoza y mi cabeza está metida de lleno en Godoy Cruz. Tengo un contrato y estoy contento, no estoy desesperado por irme” aclaró el jugador Bodeguero.

“Estamos mentalizados en poder mejorar la campaña. Necesitamos sumar puntos para tratar de cumplir el objetivo de meternos en una copa internacional” dijo en la entrevista en la que también participó el periodista Orlando Roberto Abraham.