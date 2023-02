El jugador mendocino de hockey sobre patines llegó a Italia en 2020 y está disputando su primera temporada en el club italiano de la Región del Véneto

Nicolás Ojeda, exjugador de Petroleros YPF, de 21 años y oriundo de Godoy Cruz, integra del seleccionado argentino Sub-19 que logró el subcampeonato mundial de hockey sobre patines realizado en 2019, en Barcelona. El deportista se encuentra disputando su primera temporada en la Serie A1 de Italia, con su nueva club, Valdagno, de la Región del Véneto. El propósito principal es luchar en los primeros lugares y, si es posible, obtener el título.

Nicolás llegó a Italia en 2020 para jugar en el club CGC Viareggio, en la Serie A2 del torneo de hockey sobre patines de Italia. Su equipo logró el tercer puesto en 2021 pero no pudo ascender a la máxima categoría, aunque su capacidad goleadora quedó reflejada con sus 37 goles en 22 partidos.

El mendocino explicó: “En 2022 me fui a jugar al Vercelli -Región del Piamonte-, un equipo recién ascendido a la Serie A1. Comenzamos muy bien, en lo que vendría ser el Apertura en Argentina, donde quedamos terceros. A fines de enero, me lesioné el ligamento cruzado posterior y no pude jugar lo que restaba de la temporada”.

Recuperación de su lesión

Explico Nicolás: “Volví ese año a la Argentina y me recuperé. Estuve haciendo kinesiología, gimnasio. De a poco, me fui poniendo los patines, hice natación, recuperándome de la lesión y afirmando la rodilla. En agosto pasado me vine para Valdagno, ya había firmado el vínculo con ese club”.

“Valdagno es un club con objetivos altos –agregó–, un equipo que en teoría era para pelear los primeros tres puestos, pero no venimos bien. En la ida, terminamos décimos. Ahora hemos clasificado a la Europa League. Este fin de semana fuimos a jugar la ida por los octavos de final a España y ganamos 5-4, y la semana que viene nos toca la vuelta de local, para definir quién pasa a cuartos”.

Más adelante consideró que la expectativa para 2023 “es poder levantar cabeza en el torneo italiano y escalar posiciones en la tabla, ya que tenemos equipo para pelear entre los tres primeros lugares. Ahora el objetivo es, como no pudimos clasificar a la Copa Italia, que la juegan los primeros ocho de la ida, clasificar a los play off y, si lo logramos, comenzar a pelear para buscar el campeonato”.

Además, manifestó: “Por ahora, nos queda casi toda la vuelta. Este miércoles jugamos contra el equipo que va segundo en el torneo, y el domingo, frente al primero, que es un clásico de Italia. Las expectativas es comenzar a crecer, obtener más puntos. También será ver qué pasa con mi futuro, si renuevo mi vínculo acá, que es hasta junio, o comienzo a escuchar algunas ofertas”, concluyó.