Está ubicado en el piedemonte, cerca de la Universidad Nacional de Cuyo y frente al Cerro de la Gloria. Abierto a todas las productoras de Mendoza, la inversión de la Provincia avala la iniciativa privada. Oportunidad de trabajo para la industria.

Un nuevo estudio de producciones audiovisuales funcionará desde principios de diciembre en el denominado Distrito 33 de Mendoza. Está situado en el piedemonte mendocino, cercano al predio de la Universidad Nacional de Cuyo -donde se genera talento y capital humano- y a minutos del centro de la Ciudad.

El espacio se presenta como una oportunidad para todas las productoras Mendoza: una forma de procurar que crezca este “ecosistema” creativo, con grandes perspectivas económicas.

El nuevo set de filmación, situado frente al Cerro de la Gloria, puede considerarse un paso importante para la consolidación de Mendoza como polo audiovisual, que cada día se presenta más robusto dentro del contexto de la industria cinematográfica y publicitaria argentina. También puede verse como una vuelta para recuperar el prestigio y visibilidad de la época de oro del siglo pasado, ya que Mendoza fue considerada la California argentina entre 1944 y 1960.

Enmarcado en la Ley Mendoza Audiovisual, el nuevo set tiene gestión público-privada, impulsada por la Provincia, la Municipalidad de la Capital y el Clúster Audiovisual.

El proyecto demandó una inversión del Gobierno provincial de U$S 100.000 -a través del programa Nodos- y una contraparte de 30%, y luego Nación hizo un aporte de $15.000.000.

También el espacio es de aporte público, teniendo en cuenta que el predio pertenece a la Provincia y es administrado por la Municipalidad de Mendoza, que lo cedió en comodato por 20 años al Clúster Audiovisual,

Con la creatividad en foco, el nuevo set de filmación tiene un diseño naturalmente industrial que afianza el concepto de fábrica. La nave cuenta con 1.500 m2 de superficie y capacidad para recibir, a modo de ejemplo, un camión con semi-remolque. Fue hecha a nueva en pisos, techos y paredes, realizando un refuerzo estructural en un edificio de más de 40 años para adaptarlo así a la nueva función específica. Por ejemplo, el ingreso y las paredes de todo el edificio recibieron un tratamiento especial para insonorizarlo con pasta de celulosa, incluyendo la entrada, que cuenta con una sala sound tech, que aísla la nave del exterior.

Dentro de ese espacio hay equipamiento de punta, con croma, pantalla sin fin de 17 metros de largo por 7 metros de alto, estudio de posproduccion de sonido equipado con Dolby Atmos, depósitos y oficinas de producción que se complementan con un gran estacionamiento.

La capacitación y el ribete didáctico están presentes a través de cursos para los vecinos, como el que se dicta actualmente sobre electricidad. A la vez, el Museo Interactivo Audiovisual (MIA) funcionará en la misma nave para mostrar a los visitantes la historia del cine hasta la década del 60.

Economía naranja: perspectivas y contexto de un intangible que genera trabajo

Visto en perspectiva, se destacan el marco legal y las acciones mixtas entre los sectores público y privado. Precisamente, junto a ámbitos académicos y empresarios, la Dirección de Innovación & Desarrollo Económico es el área del Ministerio de Economía abocada a materializar iniciativas de la economía creativa. Y el programa Mendoza Naranja, impulsado junto con Cultura y ProMendoza, es el marco para respaldar los proyectos que ayudan o refuerzan el crecimiento del sector.

La Ley 9058 habilita el registro de empresas audiovisuales, la creación de Film Commission y un fondo de inversión y garantías. Recordemos que Film Commission es el órgano público-privado, de carácter consultivo y asesor, para promover y atraer inversiones del sector.

El Fondo de Inversión y Garantías es una herramienta financiera para respaldar los proyectos, que surgió en el marco de la primera ley de promoción del sector junto con la generación de Film Commission y un concurso de proyectos, semillero para nuevos talentos y desarrollos.

Para poner en contexto los avances de Mendoza en la materia, si la economía creativa o naranja fuera un país, sería la cuarta del mundo, ocuparía el noveno lugar como exportador de bienes y servicios y representaría la cuarta fuerza laboral del planeta.

La economía naranja o creativa genera a nivel global recursos equivalentes al 120% de los producidos por Alemania.

En síntesis, la economía creativa es un valor aparentemente intangible, hoy considerada un pilar y una oportunidad de generación de negocios en la economía de Mendoza. El derrame resulta visible en sectores de servicios vinculados, como transporte, hotelería, gastronomía, servicios técnicos-eléctricos, carpintería, sonido y escenarios, entre otros.

16,5 % más de puestos de trabajo

Los servicios informáticos basados en el conocimiento (SBC) son uno de los sectores más dinámicos de la economía y dentro de ellos se incluyen los servicios audiovisuales. Un estudio del Observatorio Industrial y Economía del Conocimiento de la UNCuyo y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), del Ministerio de Economía de Mendoza, indica que los puestos de trabajo en el sector audiovisual tuvieron un incremento de 16,5% entre marzo de 2018 y marzo de 2022. Esta cifra acompaña al resto de los SBC, que también crecieron a muy buen ritmo: informáticos (73,5%), investigación y desarrollo científico (49,3%), empresariales (4,1%) y audiovisuales (16,5%), lo que resulta en un incremento promedio de 19,6%.

Otro dato alentador en el mismo período (2018-2022) es que Mendoza presenta el mejor ritmo de crecimiento a escala nacional, liderando con 73,5%. Por debajo se ubican Córdoba (49,4%), Tucumán (45,3%), Santa Fe (41,8%) y Buenos Aires (35,4%).

El estudio concluye que las exportaciones de SBC crecen en el mundo a tasas superiores a las exportaciones de bienes.

■ El mundo sigue demandando talento digital. Argentina en general y Mendoza en particular sigue teniendo una gran oportunidad.

■ En Argentina, las exportaciones de SBC hoy llegan a u$s 7.000 millones anuales, con un superávit de u$s 800 millones. Mendoza exportaría unos u$s 200 millones.

■ Mendoza lidera el crecimiento nacional en software e informática (73,1%) en el acumulado 2018/22, triplicando al de la Ciudad de Buenos Aires y siendo 50% superior a las provincias de Córdoba o Santa Fe.

■ El sector tiene una participación de 3,3% en el empleo privado provincial, lo cual indica que aún hay margen para crecer y llegar a los valores de otros distritos donde la actividad está más desarrollada (4,3%, Córdoba). Esta tendencia es muy alentadora y una gran oportunidad.

■ Las políticas aplicadas para promover la actividad informática y audiovisual claramente están mostrando que es posible obtener resultados palpables importantes para la provincia, especialmente aquellas destinadas a la generación de talento y las de apoyo a la transformación digital de las empresas. A la vez, generar valor agregado y nuevos negocios en la prestación de servicios que implican nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, sectores como el audiovisual traccionan la contratación de otros servicios asociados, oficios complementarios como eléctricos, logística, gastronomía y otros, lo cual genera externalidades positivas en estos sectores asociados.

Con $500 millones, la nueva ley fomenta inversiones con reintegros

Aprobada a mediados de este año, prevé destinar $500 millones para la atracción y financiación de proyectos audiovisuales como películas, series, publicidad y videojuegos.

Con esta ley, la Provincia reintegra el 40% de la inversión efectivamente realizada. La particularidad de la iniciativa se centra en los cash rebate o retornos de inversión, mecanismos que poseen gran impacto en la atracción de recursos para fomentar y posicionar la creciente industria audiovisual mendocina.

La idea es fomentar el arribo de inversiones del resto del país y del mundo para la preproducción, producción y posproducción de contenidos audiovisuales que tengan alto impacto en la creación de empleo, además de consolidar la imagen de la provincia como polo de desarrollo de industrias creativas. El D33, espacio de innovación y tecnología, resulta también una oportunidad de trabajo para los vecinos del barrio La Favorita.

Entre las fundamentaciones al momento de tratar esta ley en la Legislatura, se destacan:

Hay productoras mundiales que buscan locaciones (lugares donde filmar) con beneficios impositivos.

Hoy, en el mundo, hay 103 destinos que tienen devolución de impuestos, y en Latinoamérica hay 8 incluyendo a Mendoza.

La nueva legislación ayuda a que Mendoza se ubique en el radar de la industria audiovisual mundial.

El Observatorio Audiovisual de Argentina indicó en abril 2022 que el sector genera en Argentina 94.000 puestos de trabajo y $ 181.000.000.

La industria es considerada multiplicador económico, porque por cada puesto de trabajo directo se generan cinco puestos de trabajo más, en forma indirecta en oficios y profesiones vinculadas con los servicios cinematograficos y audiovisual. Y el multiplicador en el impacto en facturaciónes es 1 x 7: por cada peso invertido se generan o recaudan siete pesos.

Mendoza tiene capital humano, técnicos y servicios disponibles más un entorno amigable con las producciones más las leyes y una sociedad que entiende la importancia de este sector.

Más por la economía creativa en Mendoza