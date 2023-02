Juan Pablo Dotti, el hombre que más veces ganó la Vuelta de Mendoza (2012, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021) habló tras la quinta etapa y dejó entrever su malestar con el cuerpo de comisarios de la rinda mendocina

Es el hombre más relevante del pelotón de la Vuelta de Mendoza. Desde hace año que lo es. Cada paso que da le cuesta una selfie, una foto, un autógrafo, un saludo. Es el rockstar de la carrera más exigente del ciclismo argentino, es el dueño de los ascensos al Cristo Redentor, la etapa reina, el hombre más querido, por lejos, en la carrera de bicicletas que organiza la Asociación Ciclista Mendocina.

No se lo ve feliz, pese a estar segundo en la clasificación general, escoltando a su compañero de flota, el colombiano César Paredes. Parece estar fastidioso. Hay cosas que no le han gustado de este giro provincial y lo manifiesta, sabedor que su palabra pesa.

“Hay cosas que no están bien. Actitudes de algunos comisarios que no condicen con lo que deben hacer. Me siento perjudicado por algunos criterios mostrados. En la etapa de ayer (por la del miércoles) se me tomó un tiempo que creo no corresponde. Un segundo, dos segundos, definen una carrera y la verdad que no te los consideren es algo que molesta. No soy de quejarme, pero molesta” dijo el corredor del Sindicato de Empleados Públicos de San Juan.

“No se cómo han llegado a comisarios. No se cómo se aplican los criterios. La verdad molesta. Incluso autoridades del ciclismo nacional les han llamado la atención por el proceder que han tenido. No me gusta quejarme, tampoco me gustan que me perjudiquen” acotó el “Rey de la Vuelta”.

El Wily Lucero charla con Juan Pablo, mientras esperan por el podio de una de las etapas.

Respectó a la situación que se dio sobre el final de carrera con Mauricio Páez, explicó que; “no veo que haya sucedido algo anormal. Mauricio me dijo que lo había encerrado, pero en ningún momento busqué eso. Voy a ver las imágenes de la definición. Si observo que algo de eso sucedió lo buscaré para perdirle disculpas” dijo quien fuera campeón argentino y panamericano en distintas especialidades.

Por último, al hablar de las posibilidades reales de conquistar el séptimo cetro, Juan Pablo se ilusionó; “es la idea. Estamos cerca pero la carrera ha sido muy complicada. Tenemos un equipo con pocos soldados y tenemos que estar atentos a todos los movimientos. Con César (Paredes) hasta ahora estamos bien, pero hay que seguir muy concentrados y luego disputar en el Cristo la posibilidad de poder llegar en el primer lugar” advirtió la figura del SEP.