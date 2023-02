Julio Cobos, exgobernador y actual diputado nacional, planteó la forma en la que se deberían ordenar las alianzas frente a las próximas elecciones en Cambia Mendoza. Lo hizo al analizar la interna en la cual Omar De Marchi es uno de los protagonistas

El Frente Cambia Mendoza, que actualmente dirime internamente la polémica desatada por el mendocino Omar De Marchi, referente del PRO en la provincia cuyana, “debería contar con el liderazgo de la Unión Cívica Radical”, UCR, y “abrir los brazos y calmar los ánimos“, según Julio Cobos, exgobernador de Mendoza y actual diputado nacional radical.

La reflexión del también exvicepresidente de Argentina fue realizada en Lado A, programa de Radio Jornada: “Estamos siguiendo de cerca la decisión que el PRO mendocino debe tomar. Como también el partido de Unidad Popular, el que de alguna manera lidera Jorge Difonso. Hemos tenido deserciones el año pasado como la del Partido Demócrata y si bien hay gente que se queda, tanto de este partido como del PRO sí creo que los acuerdo tienen que ser institucionales“.

“Para eso está el funcionamiento de los distintos partidos políticos, con sus cartas orgánicas. Entonces todo tipo de presión que se quiere ejercer por ahí, desde una mesa directiva, si están dentro del marco de lo que establecen las cartas orgánicas, de funcionamiento está bien. Pero, si no, los dirigentes que están en el tablero de la discusión deben entender lo que ordenan”, consideró.

Y agregó: “Son decisiones que deben tomar los cuerpos orgánicos y pesa mucho lo que digan los dirigentes que lideran. En este caso De Marchi, Difonso y el intendente de San Carlos para definitivamente saber con quién se cuenta en este nuevo escenario que se le plantea a la Unión Cívica Radical como líder de este espacio político”.

Dirigiéndose a los líderes del radicalismo local, manifestó que, “el gobernador de Mendoza, en este caso, es quien lidera este espacio. Y también habría que hacer una especie de autocrítica al analizar las circunstancias de por qué se llegó a esto. Evaluando las posiciones que pueda tener De Marchi y Difonso, evaluando si ha habido una participación correcta, un diálogo permanente, si ha existido un gobierno que ha compartido en cargos importantes en estos espacios políticos.

En este tiempo de definiciones frente a las elecciones en Mendoza, para Cobos, “la Unión Cívica Radical tiene una gran responsabilidad. Es el partido que debe abrir los brazos y calmar los ánimos. Pero si actuamos con declaraciones políticas o con alguna calificación, que puede interpretarse con una descalificación, esto obviamente que no ayuda”.

“Si no es franco el diálogo y se observa que no hay un posible acuerdo, que no hay confianza entre los dirigentes, la verdad que poco sirve. Porque no le hace bien a un gobierno que asuma un espacio con el que se esté en tensión y en discusión permanente. Nosotros hemos logrado en su momento un acuerdo en Cambia Mendoza que fue inédito”, valoró.

Recordando, cuando al exgobernador le tocó competir, expresó: “Fui con la UCR sola, el PD hizo lo propio por otro lado, que eran los partidos tradicionales de entonces. Por eso, si esto no se da y no se vuelve a ver ese Cambia Mendoza original la UCR debe estar preparada para subir con los espacios que quedan y habrá que enfrentar a las elecciones de esta forma…”