Ante más de 400 personas el médico Fabián Ferro anticipó trabajar por la dignidad de los vecinos de San Martín y dotar de autonomía a los distritos alejados del Centro del departamento del Este de Mendoza. Estuvo acompañado por Luis Petri, precandidato a gobernador y Patricia Giménez, precandidata a vicegobernadora provincial.

El departamento de General San Martín se transformó anoche en el epicentro de las críticas en Mendoza hacia las acciones estatales “que buscan calmar las necesidades de la gente con un bolsón de comida, con una heladera o con un calefón y que le quitan la dignidad de la gente”, lanzó Fabián Ferro, precandidato a intendente de Luis Petri en el este de la provincia cuyana.

Petri, actual precandidato a gobernador dentro del Frente Cambia Mendoza, acompañó el lanzamiento de las propuestas de Ferro, quien presentó a los precandidatos a concejales en Cinerama, en el Centro de San Martín, donde convocó a más de 400 personas que se reunieron el jueves desde las 19.

Ferro, el primer orador en el acto bajo la consigna de “hay futuro”, manifestó: “Hace unos meses venimos recorriendo el departamento y estoy totalmente convencido que se necesita cambiar el destino del departamento. Hay que darle un golpe de timón tanto a San Martín como a Mendoza para poder cambiar la realidad muy dura que vemos en todos los rincones de la provincia”.

“Nos han hecho creer que vivir mal es lo que nos corresponde. Que estos descalabros económicos y de la inseguridad es una realidad que debemos aceptar. Hemos visto gente que busca alimento en la basura y otros vecinos del departamento en donde ni siquiera tienen eso”, consideró el profesional de la salud especialista en clínica médica.

Contó que, “hemos recorrido los merenderos con los chicos que comían arroz con leche y pan que ellos mismos amasaban. Cuando les preguntamos qué necesitaban nos pidieron una heladera y sentí que, si eso era lo que decían precisar solamente, esto no podía seguir así”.

“Y pensé en la subsistencia de los chicos. Esas personas y esos lugares no deberían existir y para colmo con el subsidio del gobierno. Entre cosas como esas hemos encontrado en el departamento una sucesión de situaciones muy, pero muy tristes. Para cambiar esta situación es que hay que empezar a gestionar los recursos que sí existen”, dijo.

El precandidato que aspira a suceder a Raúl Rufeil, apuntó no entender, “que la articulación para que los recursos les lleguen a los que más necesitan no existan. Es muy difícil entender a la realidad de la gente detrás de un escritorio. Por eso hemos decidido llegar a todos los barrios y a todos los distritos brindarles autonomías de gestión. Nosotros no tenemos promesas, tenemos una oferta para que las soluciones lleguen en un corto plazo”.

“Hemos visto delegaciones municipales que atienden solamente tres días a la semana y en horarios muy cortos. Todos deben llegar al municipio desde lejos, desde Tres Porteñas por ejemplo, que para hacer una denuncia en la Policía deben viajar hasta el Centro de San Martín”, opinó.

Y espetó: “Vemos una esquizofrenia de una oferta actual en San Martín que a la gente no le sirve. Los vecinos necesitan acciones que los dignifiquen y para eso necesitan tener trabajos genuinos. Eso es lo que aprendí de mi padre y de mi madre, que han trabajado durante toda su vida”.

“No vemos absolutamente nada de eso para que la gente se sienta dignificada. Hoy parece que llevándoles y calefón o una heladera ya están solucionados esos problemas. La solución para los vecinos no es un bolsón de comida”, remarcó.

Afirmó que, “creo que es el momento de comenzar a cambiar las cosas. Espero que el próximo aniversario de la democracia en el país, cuando cumpla 40 años, nos encuentre con una realidad distinta. La gente no se merece cambiar su dignidad por un bolso de comida. Por eso estamos decididos a cambiar esta realidad junto a mi equipo y al de Luis Petri y Patricia Giménez”.

“Queremos que la seguridad deje de ser una promesa. Queremos mejorar la situación de los preventores, de la misma policía y hasta la de los bomberos, solamente ordenando las funciones de los servicios públicos, articulando los recursos a favor de los contribuyentes”, señaló.

En materia de educación, consideró que, “no puede ser que el municipio no sea un aliado de quienes están a cargo de la educación de nuestros hijos. Siempre se le ha dado esa responsabilidad tanto a la provincia como a la Nación. Nosotros planeamos involucrarnos con los docentes, con las escuelas y con los alumnos”.

“Algo parecido sucede con los clubes barriales, donde la tarea de contención de los chicos es enorme. Es muy triste que tanto a las organizaciones barriales como a los clubes se los haya dejado de lado. Por eso queremos cambiar el presente de San Martín que parece estar frisado en el tiempo”, cerró.

A su turno, Patricia Giménez, precandidata a vicegobernadora de Mendoza, valoró: “Celebro a esta tierra que lleva el nombre del gran general que le dio vida al diputado nacional por Mendoza más joven de su historia. Muchos de quienes están hoy aquí se atrevieron a compartir este sueño sembrando estrellas durante un año y medio. De esta tierra va a salir el próximo gobernador de Mendoza, junto a Fabián”.

Finalmente, Luis Petri, arrancó su discurso enérgicamente: “Estoy seguro que el próximo intendente de San Martín será Fabián Ferro, el departamento en el que nací, me vio jugar y crecer. Donde ahora estamos trabajando junto al apoyo de la Azul y Blanca, el sector de los exfuncionarios de la Policía de Mendoza que nos acompañan para mejorar esta realidad de inseguridad”.

“La verdad es que cuando repaso a los nombres de los productores que nos siguen, a los comerciantes que también buscan cambiar la realidad que nos embarga y a todos los precandidatos a intendentes en los departamentos que hoy están aquí en San Martín me emociono”, señaló.

Y añadió: “Esta lista liderada por el doctor Fabián Ferro, muy querido por los vecinos, muchos de los cuales me confesaron que salvó la vida de algunos de sus familiares, me ha comprometido aún más para seguir trabajando por la gente. Ninguno de ellos viven del Estado y no necesitan de un sueldo público para vivir y por eso están aquí, para luchar por un cambio que todos necesitamos”.

“Si nosotros somos Cambia Mendoza la provincia tiene que cambiar. O cambiamos Mendoza o no cambiamos nada. Venimos para transformar la realidad de los mendocinos”, destacó.

“La pobreza viene creciendo. Hace 20 años que las tasas de empleo no aumentan en la provincia. En esta lucha no nos enfrentamos a Alfredo Cornejo, nuestro adversario es la resignación y la desesperanza que muchos mendocinos tienen. Sí se puede cambiar esta dura realidad con integridad y honestidad. A eso le agregamos el segundo requisito que es el sentido común y el tercero es el coraje y la valentía necesaria para luchar contra el no se puede”, alentó Petri.

Recordó que, “cuando me decían que no se podían tener cámaras en la vía pública porque violaba la intimidad de las personas. También cuando nos decían que no se podía tener un banco de ADN para llevar un registro contra la delincuencia. Y cuando me decían que no se podía hacer cumplir las condenas completas y sí pudimos, con una ley que ahora nos proteja un poco más de los delincuentes”.

“Si queremos generar empleo debemos rever los actuales costos de la política. No puede ser que el ajuste lo siga haciendo la gente. El ajuste lo debe hacer la política. Es posible bajar el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor. Con el primero se recaudan 8 mil millones de pesos, lo que cuesta mantener a la Legislatura y a los Concejos Deliberantes. Y con el segundo otros 15 mil millones que es lo que nos cuesta mantener las cárceles, con presos que tienen servicios de catering y que comen mejor que los chicos en las escuelas. Ese es el divorcio del que habla Fabián Ferro entre el Estado y las necesidades de los contribuyentes”, detalló.

Apuntando a la lucha antigranizo con aviones dijo que, “también vemos como se gastan 1.300 millones de pesos que no dan soluciones a los productores. Ese dinero hay que invertirlo en malla antigranizo que le brindará por 20 años un respiro para que los productores dejen de rezar contra la contingencia que significa el granizo o la piedra. El actual sistema de lucha antigranizo no da resultados”.