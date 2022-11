El gran arquero mendocino Valentín Grimalt, quien defiende el arco de la Selección Argentina de hockey sobre patines manifestó su entusiasmo por la disputa de la Copa del Mundo que comenzará la semana entrante en la provincia de San Juan para las categorías mayores de la disciplina deportia.

Sacrificio, seriedad y constancia son las claves que maneja el arquero mendocino, Valentín Grimalt, de la Selección Argentina de hockey sobre patines que se prepara para disputar la Copa del Mundo en la vecina provincia de San Juan.

Sacrificado a la hora de trabajar, de resignar horas a la familia y a los amigos; Serio a la hora de ponerse el traje para defender al arco argentino cada vez que ha sido solicitado y constante durante toda su carrera en donde no para de buscar la excelencia.

Valentín Grimalt habló en el programa “Mendoza Deportiva”, de Radio Jornada, que conduce Daniel Yudica, más precisamente en el segmento de la disciplina nombrado “Espacio Hockey” que encabeza el Doctor Fabio Falco.

“El arquero no se hace, nace”, “Portugal es vertical, un rival muy peligroso”; “Italia será un equipo incómodo para cualquiera” o “el paso de los años me ha dado mayor aplomo, pero no mermó en mí el ser apasionado” fueron algunas de las frases que vertió el portero del Amatori Wasken Lodi italiano en la señal del Grupo Jornada.

“Estamos trabajando mucho, viviendo la previa y esperando arrancar lo antes posible. Estamos ansiosos para que llegue el día del debut. Estamos más grande ya, con más experiencia, por eso manejamos mejor los tiempos y los momentos. El jugar de local genera ansiedad, la misma gente te la contagia. Es inevitable no tenerla” dijo el ex arquero del Quevert de Francia.

Una nueva vuelta olímpica del ex arquero de Petroleros/YPS, Fue en Italia con la casaca del Amatori Wasken Lodi.

“Será mi quinto mundial. La verdad que jugar en San Juan será algo maravilloso” dijo Grimalt que suma a su rico palmarés la Copa del Mundo conquistada en el año 2015, dos subcampeonatos y un tercer puesto. “San Juan respira una especie de clima futbolero, pero en hockey sobre patines” agregó.

“En San Juan tengo varios amigos. Jugué en el 2016 para Estudiantil. Con José Luis Páez ya tuve la experiencia de trabajar. Es una persona que hace muy bien su trabajo y tenemos muchas expectativas de hacer un buen torneo. Lo malo de este proceso es que no se pudo hacer la pretemporada en Europa por las condiciones económicas que atraviesa el país, pero nos arreglamos con lo que tenemos” confesó uno de los ídolos de Petroleros/YPF.

Tenemos un juego de camisetas. Parece mentira, pero es verdad. Igual le metemos para adelante. La Selección podría haber entrenado en Mendoza, pero el Gobierno no apoyó en lo más mínimo. Es la primera vez que una selección nacional no viene a Mendoza. Es una lástima. Siempre hablamos de federalizar el deporte, pero estas cosas no ayudan. De todas maneras, vamos con todo” dijo quien también fuera arquero de Atlético Palmira, AFP Giovinazzo de Italia, Deportivo Liceo de España y Matera de Italia.