Acompañado tanto en la conferencia de prensa que brindó en el Hotel Tower como en el escenario preparado para la militancia petrista en Club Bando Mendoza en San Rafael, por Patricia Giménez, candidata a diputada nacional, Luis Petri cerró la campaña de la fórmula que integra junto a Patricia Bullrich en el Frente de Juntos por el Cambio.

Cientos de vecinos de todos los departamentos de Mendoza se convocaron en Club Banco Mendoza en la Ciudad de San Rafael con el fin de participar comprometidamente en el cierre de campaña de la fórmula de Patricia Bullrich, precandidata a presidente de Argentina y Luis Petri, precandidato a vice.

El acto inició a las 20 con el recibimiento que dio el local Abel Freindemberg, candidato a intendente del departamento del Sur de Mendoza, y luego el espacio fue de Julio Cobos, quien apoya a Luis Petri en su camino hacia la competencia por la vicepresidencia de la Nación.

Cobos recordó que “la fórmula Bullrich y Petri es la que se ha comprometido en solucionar definitivamente los problemas estructurales que presenta el país”, con el apoyo de conocidos políticos mendocinos como Alfredo Cornejo, quien competirá por retornar a la gobernación de la provincia cuyana.

También de Ernesto Sanz, conocido referente radical mendocino y oriundo del mismo departamento de San Rafael, quien coincide con Petri y Bullrich con el fin de generar cambios profundos en Argentina.

El tercero en subir al escenario fue el mismo Cornejo quien desafió a los presentes a acompañar con su voto a la fórmula que representa tanto Bullrich como Petri, enfocados en graves asuntos como la economía y la inseguridad.

Antes, se escuchó y observó el saludo de Patricia Bullrich desde Rosario quien expresó su entusiasmo por los cierres de campaña en el país: se unieron Rosario y Mendoza en simultáneo para cambiar el país.

En su claro y fuerte discurso Luis Petri expresó emocionado: “Vale la pena hacerlo, porque vamos a cambiar el rumbo de la Argentina. Pero para que Patricia Bullrich sea la presidenta necesitamos comprometernos”. Lo hizo acompañado por su excompañera de fórmula por la precandidatura a la vicegobernación de Mendoza, Patricia Giménez, actual candidata a diputada nacional.

“Estamos en un país atravesado por la inseguridad de Norte a Sur y de Este a Oeste. Por eso necesitamos comprometernos con el cambio”, dijo recordando las consignas de Leandro N. Alem, fundador de la Unión Cívica Radical, UCR. “El deber no se cumple sino haciendo algo más de lo que el deber manda”, recordó.

“La Argentina está secuestrada por el kirchnerismo. Por las organizaciones sindicales y no podemos negociar con los secuestradores. No vamos a negociar. Nosotros decimos que tenemos que acordar con aquellos dispuestos a pensar en una Argentina distinta. No alcanzan los cambios tibios. Esta Argentina no se resuelve con parches”, enfatizó.

Petri criticó al actual Estado nacional “que quiere que todos coman de su mano. Nos quieren brutos y dominado y eso no lo vamos a permitir”, dijo arrancando uno de los momentos más calientes del cierre de campaña en el establecimiento deportivo del Sur provincial.

“No se puede discutir con el populismo. Tenemos que entrar contra el populismo. No le tenemos que tener miedo a la palabra lucha. Viene un Argentina de paz y orden con Patricia Bullrich. Contamos con los argentinos”, arengó minutos antes de las 20.30.

Dominando el discurso a base de sus propuestas y convicciones, Petri, aseguró que “para cambiar el rumbo del país hace falta mucho coraje y valentía. Recordemos lo que sucedió con la campaña libertadora del General San Martín quien buscaba la independencia de Argentina”.

“San Martín le decía a Tomás Godoy Cruz que tuviera ánimo porque los cambios profundos están hechos para gente con coraje. El mismo coraje que demostró Patricia Bullrich cuando se enfrentó a sindicalistas como Hugo Moyano. Lo mismo sucedió cuando Alberto Nisman fue asesinado un domingo. Y ahí estuvo Patricia Bullrich quien pidió el esclarecimiento del caso Nisman”, marcó.

Centrándose en Rosario reconoció que “si hoy se hubieran implementado las medidas de Patricia Bullrich, Rosario no sería el baño de sangre que demuestra ser hoy. Y cuando estuvo en el llano, Bullrich se enfrentó al gobierno Nacional cuando en la pandemia nos quisieron mantener asilados”.

“Este país necesita un presidente honesto y Patricia Bullrich ha dado claras muestras de serlo. Además en esta Argentina caótica necesitamos poner orden. Un gobierno que ha multiplicado la inflación en un 120 por ciento no está preocupado por solucionar los problemas de la gente. Necesitamos un Estado que gaste lo que recauda”, consideró.

Apuntando a la educación y a la salud aseguró que “para que crezca el país necesitamos achicar el costo del Estado y también debemos atacar al déficit fiscal, con un Banco Central austero e independiente. Para bajar el déficit fiscal no le podemos pedir a la gente que haga el ajuste. El ajuste lo deba hacer la política. Además un 50 por ciento de los chicos no terminan la escuela y por eso quedarán mutilados y condenados a esperar la ayuda del Estado. Debemos trabajar por la terminalidad educativa”.

“Necesitamos una escuela pública que eduque no que adoctrine. En cuanto a la inseguridad necesitamos poner orden para terminar de cerrar la puerta giratoria y los delincuentes estén en las cárceles. Para ello tenemos que apoyar a las fuerzas de seguridad y no tengan miedo de desenfundar un arma para combatir la delincuencia”, señaló.

Confiado en ganar las próximas elecciones -del domingo- dijo que “vamos a luchar por la república y el futuro de nuestros hijos. Porque todo parece imposible hasta que se hace. Porque a toda idea le llega su hora. O somos el cambio o no somos nada. Tenemos que suplantar los planes sociales con trabajo genuino”, planteó.