El precandidato a gobernador de Mendoza, Luis Petri, realizó el anuncio en el lanzamiento de su candidato a Intendente de Godoy Cruz, el médico Oscar Sagás.

El precandidato a gobernador de Mendoza, Luis Petri, aseguró que los mendocinos podemos pagar menos de Impuesto Automotor si se ajusta el gasto que generan las personas privadas de la libertad que hay en las cárceles de las provincia.

El abogado indicó que son 15 mil millones de pesos anuales los que gasta el Estado provincial en la manutención de los presos y en los sueldos del servicio penitenciario. Y ese número es el mismo que recauda la provincia por el Impuesto Automotor.

“Se destinan 4 mil millones de pesos por año en la comida que se le da a las personas privadas de su libertad. Y como ya he dicho, ellos comen mejor que los chicos en nuestras escuelas. Además se destinan 11 mil millones de pesos en sueldos del personal del servicio penitenciario. Hay 2.774 empleados y 5.100 detenidos. Es decir, que hay más de un guardia por cada dos reclusos. Si ajustamos estos números, podemos cobrar menos de Impuesto Automotor”, explicó el precandidato radical.

Y aseguró: “¡Prioridades, eso vamos a cambiar! yo quiero que la politica haga el ajuste y que se terminen los privilegios de los presos para que los chicos en las escuelas tengan presupuesto. Los presos en mi gobierno van a trabajar para costearse los gastos que hoy pagamos todos con nuestros impuestos”.

El anuncio de Petri lo hizo en el lanzamiento de su candidato a intendente de Godoy Cruz, Oscar Sagás. Junto también contaron sus propuestas para ese departamento e hicieron foco en su plan de seguridad para la comuna.

Ante más de 200 personas, Petri se explayo en la necesidad de contar con un plan de seguridad para todos los mendocinos donde la postura no sea una posición pasiva sino más bien, una policía que salga a buscar a los delincuentes.

En el acto que se llevó a cabo en la nueva sede del Partido Demócrata Progresista, estuvieron presentes junto a los precandidatos ya mencionados, el precandidato a Senador Provincial, Diego Arenas, y la precandidata a Diputada Provincial, María Eugenia De Marchi.

En la presentación de las propuestas, el foco también se puso en la inseguridad que se está viviendo en todo el territorio de la provincia pero con la mirada puesta en los barrios de Godoy Cruz. Luis Petri felicito a Sagás por la idea de apostar al cuidado de la ciudadanía con la creación de la Dirección de Preventores y la mesa municipal contra el delito donde van a participar los vecinos del departamento.

“En todos estos años me he preparado para darle batalla a los delincuentes. Con mi equipo, hemos creado un plan donde no solo vamos a entregar más tecnología para combatir la inseguridad sino también, darles herramientas a la fuerza policial para que pueda actuar sin miedo y se encuentren al servicio de los ciudadanos” afirmó el precandidato a Gobernador.

Asimismo, Petri sostuvo la necesidad de articular con los municipios esta gran tarea y por eso felicitó a Sagás por la convicción de trabajar en la temática “hemos hablando mucho con Oscar sobre el tema y él ya tiene un panorama de lo que hay que hacer. Por eso, cuando sea Gobernador, te vamos a acompañar en todos los proyectos que estén relacionados a cuidar a los vecinos”, concluyo el ex legislador nacional.

Por su parte, el precandidato a Intendente Oscar Sagás, enfatizó en no dejar solos a los ciudadanos de Godoy Cruz “a cada barrio que voy y con cada persona que me cruzo en las recorridas lo que más me piden es seguridad y entendemos que el municipio no puede ser ajeno a ese reclamo. Es por eso que como Intendente vamos a crear la Dirección de Preventores no solo para poner más ojos en la calle y hacer prevención sino también, poder hacer inteligencia y recabar información necesaria para que los delincuentes vayan presos”, afirmó.

“Otra propuestas que analizamos con todo el equipo es crear el consejo de seguridad vecinal que será presidido por mi persona. En cada distrito de Godoy Cruz vamos a realizar mesas de trabajo donde nos juntaremos cada semana a analizar como están funcionado los preventores, que hace la policía y donde incorporar más cámaras de seguridad”, resaltó Sagás.

Los precandidatos tocaron otros temas fundamentales que se van a realizar en sus gestiones como son el acceso a la vivienda y mejorar la calidad educativa en la zona.