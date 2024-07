Cinco diputados del partido La Libertad Avanza, incluyendo a la legisladora sanjuanina-mendocina Lourdes Arrieta, visitaron el penal de Ezeiza con el fin de reunirse con exmilitares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar

En un hecho sin precedentes en la democracia argentina, la diputada mendocina Lourdes Arrieta junto a otros cuatro legisladores nacionales de La Libertad Avanza visitaron el penal de Ezeiza para reunirse con presos condenados por delitos de lesa humanidad, como torturas, desapariciones forzosas, robos de bebés y asesinatos. La visita que dio a conocer LPO, generó un gran revuelo en el mundo político y se anticipa que la diputada del Parlasur, Victoria Donda, presentará un pedido de informes para aclarar los detalles del encuentro.

La delegación de La Libertad Avanza, integrada por Lourdes Arrieta, Beltrán Benedit, Álida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, se reunió con condenados como Alfredo Astiz (foto), Carlos Suárez Mason y Raúl Guglielminetti, todos condenados a prisión perpetua por sus crímenes.

La excusa ofrecida por Beltrán Benedit fue que se trataba de visitar a ex combatientes, pero según fuentes del bloque libertario, hubo servicios civiles que integraron patotas, ex policías y el mismo Astiz, quien estuvo en Malvinas pero se rindió en Georgias sin disparar un solo tiro.

Aún no se ha emitido un comunicado oficial sobre la visita, lo que ha generado especulaciones sobre la razón detrás de la reunión. Algunos destacan que Lourdes Arrieta es hija de un veterano de la guerra de Malvinas, lo que podría ser un vaso comunicante con su participación en la visita.

La visita genera cuestionamientos sobre la postura de La Libertad Avanza ante los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar. El presidente del bloque libertario, Martín Menem, parece haber sido notificado previamente del encuentro, ya que los diputados tienen prohibido presentar proyectos o actividades sin su autorización.

La situación ha generado tensión en el bloque y se espera que se brinden más detalles sobre la visita en el futuro. Mientras tanto, la justicia sigue sin mostrar indicios de clemencia con los responsables de los crímenes cometidos durante those años oscuros de la historia argentina.

El dardo de Ilardo contra Lourdes Arrieta

No obstante, la visita generó una fuerte reacción política. El exsenador provincial por el peronismo, Lucas Ilardo, no dudó en atacar a la diputada Lourdes Arrieta en Twitter. “Tiene patitos en la cabeza y genocidas en el corazón la diputada nacional que no para de avergonzarnos”, escribió Ilardo.