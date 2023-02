Tras los aumentos en el precio de la carne de las últimas semanas y su consecuente impacto en el índice de inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al secretario de Comercio, Matias Tombolini y su par de Agricultura, Juan Jose Bahillo, acordaron una serie de medidas destinadas tanto a la producción como al consumo de carne

Tras los aumentos en el precio de la carne de las últimas semanas y su consecuente impacto en el índice de inflación, el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al secretario de Comercio, Matias Tombolini y su par de Agricultura, Juan Jose Bahillo, acordaron una serie de medidas destinadas tanto a la producción como al consumo de carne.

“Cuando miramos la inflación de enero, uno de los temas que aparece como golpeándonos de forma estacional es la carne. Y no es lo único. Algunos, haciendo mal uso de un objetivo que nos pusimos como Ministerio, que es bajar la inflación a la mitad de lo que la recibimos y ponernos plazo, empiezan a jugar con que el índice de enero es una frustración. Es un problemas para todos los bolsillos de los argentinos. Y para nosotros, mas allá de la bronca que nos da, es un desafío que nos obliga, nos impone la necesidad de seguir tomando medidas, como la micro, como es la carne, y desde la macro”, indicó Sergio Massa, en la presentación del Programa esta tarde desde la secretaria de Comercio.

Mediante una serie de medidas se busca lograr resultados a corto plazo actuando sobre el aumento del precio de la carne y a mediano plazo sobre la oferta futura, además de compensar a los productores afectados por la sequía que se vieron obligados a malvender el ganado, y están en problemas por la falta de oferta forrajera. A fin de morigerar los efectos de la sequía, los productores podrán acceder a subsidios por hasta el 40% del alimento necesario para la terminación de los animales en feedlot..

Precios Justos Carne, es la inclusión de los 7 cortes cuidados al programa de precios justos con costos diferenciales y un sendero de números previsibles. Los precios acordados se mantendrán hasta el 31 de marzo y luego estos cortes tendrán una pauta del 3,2% hasta el 30 de junio. Se podrán encontrar desde el viernes.

Además, a partir del acuerdo, se logró bajar un 30% promedio el precio con que los supermercados estaban comercializando los cortes.

Los 7 cortes de carne en cuestión prohibidos de exportación que se ofrecerán son: asado que se comercializaría a $1035 por KG, nalga a $1375, matambre $1310, vacío $1351, falda $675, paleta $1113 y tapa de asado $1035.

Desde la secretaría de Comercio destacaron que gracias a los acuerdos con las empresas exportadoras de carne bovina se puede aumentar la oferta de comercialización mensual a unas 18.000 toneladas. El programa Cortes Cuidados ofrecía un volumen de 6000 toneladas en declaración pero que en la practica no pasaba de las 4.000. “Ahora esta todo firmado y trazable. Es importante que no sea una declaración de intenciones. Esta el acuerdo firmado y si no se cumple se aplica la ley de defensa del consumidor con las multas que le correspondan”, indicaron fuentes de Comercio.

La comercialización se realizará todos los días en supermercados e hipermercados y carnicerías de frigoríficos y se trabajará con los supermercados nucleados en ASU, CAS y FASA los días de ventas de estos cortes.

Reintegros en carnicerías de barrio: Reconociendo que estos acuerdos atacan la venta masiva en supermercados hipermercados y carnicerías de frigoríficos y quedan fuera las carnicerías de barrio y pequeños comercios de cercanía, mediante acuerdos con bancos, tarjetas de crédito y AFIP, se acordaron reintegros de compras con tarjeta de débito bancaria y no bancarias. De esta manera el mayor precio que se le paga a estas carnicerías, se compensa con los reintegros.

El beneficio será para compras en comercios que se encuentren inscriptos en la AFIP a la fecha de entrada en vigencia del programa. Incluye carnicerías, minimercados y comercios que se estén inscriptos en el IVA como MiPyme.

En estos comercios el consumidor tendrá reintegros por compras del 10% del total de la compra que se acreditará en 48 horas. El tope del reintegro será $2.000 por mes calendario, lo que equivale a compras mensuales de $20.000 en las pequeñas carnicerías.

Además, en acuerdo con el Banco Nación los sábados hay promoción para Comercios de Barrio del 35% para compras con tarjeta de crédito y tarjeta de débito físicas del Banco Nación y aplicable para pagos a través de MODO BNA+ escaneando QR con tope de reintegro de $3.000 por transacción. A esto se le incorporaría en los próximos días la promoción del 35% con Banco Nación los viernes para carnicerías, con el mismo tope de reintegro de $3.000 por transacción.

Respecto a los comerciantes, se establecerán una serie de beneficios con AFIP de diferimiento de pago de obligaciones impositivas de control de AFIP con vencimiento hasta el 31/12/2023.

Los mismos constan de diferimiento de 90 días del pago del impuesto integrado -componente impositivo para carnicerías sujetas al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes y diferimiento de 90 días del pago del saldo de la declaración jurada del IVA para las carnicerías que revistan la situación de Responsable Inscripto.

El Banco Nación brindará una línea de préstamos por hasta 3 meses de venta con tope de 5 millones de pesos para capital de trabajo. Los créditos son para Personas Físicas y Mipymes con al menos 12 meses en AFIP. En tanto que para monotributistas será aplicable a partir de la categoría C en adelante y si el comercio adhiere su flujo de ventas por BNA la tasa se bonifica.

Medidas para productores

Para los productores, se busca cumplir con dos objetivos centrales: Aumento de cabezas de ganado para mejorar la oferta y mejora de ecuación de costos al productor.

Dado que la sequía esta pegando fuerte en época de destete y el animal tiene que empezar a crecer y la madre recuperarse, y hay una fuerte restricción forrajera, desde la secretaria de Agricultura, a fin de morigerar los efectos de la sequía y darle una salida al productor para que no malvenda la cría, subsidiará hasta el 40% del alimento necesario para la terminación de los animales en feedlot.

Esto permitirá a los productores tener una mejor alternativa de terminación y engorde y también recuperar el estado corporal de las vacas madres. Se estima un ingreso de 180 mil animales por mes, ingresando unos 5 mil nuevos productores.

Cada productor podrá ingresar hasta 100 animales, el cual solo podrá tener como destino al consumo en el mercado interno. El programa prevé una duración de 4 meses con un costo fiscal de 14.900 millones de pesos.

Siendo así y con un costo promedio de 13mil pesos por mes por cabeza de ingreso a feedlot y cubriendo el estado el 40%, se estaría aportando 5200 pesos por cabeza. La cuenta que hacen es que ingresando 100 cabezas, el aporte no reintegrable a cada productor podría ser de hasta 520.000 pesos por mes y llegando hasta los $2.080.000 por productor.

Las condiciones necesarias para el acceso es que el productor sea un productor genuino, propietarios de las vacas madres, “para que sea una oportunidad que llegue realmente al productor”, destacaron fuentes de Agricultura. De esta manera permite un buen destino al ternero y mayor disposición de oferta forrajera y campo para la recomposición de la vaca madre. La obligacion se remarcó es que tiene que ir al mercado interno para aumentar la oferta el animal que sale del feedlot.

Mañana a partir de las 19horas en la Secretaria de Agricultura, asistirá la mesa de Enlace para ver la evolución de los últimos anuncios respecto de la sequía y si hay alguna propuesta de mejora para este plan, será escuchada aseguraron abiertos al diálogo desde agricultura.

Se deroga la Resolución N° 537/92 y el pago de derechos de exportación se realizaría sobre una base imponible real, ya que ésta será sobre el valor FOB de la operación. De esta manera el valor de retención podría reducirse a un 355% de lo que se abona hoy en día.

En 2016 solamente se exportaba un 1% de cuero en bruto. Durante la pandemia (20/21) ese valor trepó a casi el 60%, estabilizándose durante 2022 en el 50%.

Sabemos que el mercado de cuero por las cuestiones ambientales viene en baja y además “Se pagaba una retención del 4% sobre un precio FOB del cuero en Chicago, un valor que no tenia que ver con nuestra realidad y aumentaba muchísimo la base imponible de calculo de la retención. Ahora se calculará sobre un precio sincerado, lo que en la practica es una baja de la retención”, señalaron desde Agricultura.