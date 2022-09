El gobernador Rodolfo Suarez asistió a la presentación del nuevo edificio Avatar Work de Sancor Seguros. Destacó la importancia del desarrollo de este tipo de proyectos en Mendoza, por la generación de empleo. Además, se refirió al proyecto de modificación de la Suprema Corte.

El Gobernador Rodolfo Suarez asistió este jueves a la presentación del nuevo edificio Avatar Work de Sancor Seguros, en Palmares Valley, Luján de Cuyo.

Luego del recorrido por las instalaciones, el mandatario provincial brindó un discurso en el que agradeció al grupo inversor y a quienes llevan adelante el proyecto inmobiliario. También felicitó a quienes están detrás del proyecto por generar trabajo, ahora con la obra, y luego cuando comience a funcionar el edificio.

“Esto es muy importante para la provincia, que apuesten en estas circunstancias. Sabemos que el país no atraviesa un buen momento, es un país de incertidumbre, pero nosotros tenemos empresas que sí dan certidumbre, porque cuando la gente apuesta, cuando la gente invierte en ustedes, se traduce en un producto de altísima calidad”, remarcó el Gobernador.

Suarez señaló que “desde el Estado tenemos que acompañar, no tenemos que entorpecer. Hay que acompañar de distintas maneras, y una manera fundamental, que es un servicio que tiene que prestar el Estado, es prestar las infraestructuras necesarias para que esto también sea posible”. Y añadió detalles de la megaobra “que estamos realizando en la ruta 82 que va a tener una sinergia con este proyecto y va a dar otra dinámica a la ciudad”.

Obras hídricas

Sobre el problema del agua que afecta a gran parte de la provincia, el Gobernador anticipó: “Estamos muy avanzados en estudios para hacer las obras necesarias para solucionar el problema del agua en los próximos 40 o 50 años, con una obra de muchísima inversión y que no solo va a servir al Piedemonte sino que ya la Legislatura sancionó una ley donde se regula. No se puede crecer desordenadamente, porque después el Estado tiene que llegar con servicios y es mucho más difícil cuando no está planificado”.

“Todo esto nos hace pensar que, si trabajamos juntos, si tenemos un Estado inteligente, un Estado cada vez más chico y más eficiente, y el sector privado haga lo que tenga que hacer, ese camino que tenemos que encontrar para crecer”, puntualizó Suarez.

En conferencia de prensa, el Gobernador anticipó que luego de la misión oficial a Brasil, presentará el proyecto a todos los intendentes del Gran Mendoza. “Es una planta que, desde el punto de vista técnico, tiene que ver con nuevas infraestructuras, con nuevas plantas depuradoras, así que ya estamos en la etapa final de esto que venimos trabajando hace mucho tiempo. Hay que conseguir financiamiento para eso, pero también lo estamos haciendo, y lo vamos a trabajar en forma conjunta con todos los municipios”.

Además, el mandatario mendocino mencionó que “se van a hacer distintas plantas en distintos lugares, y se van a ampliar las que están actualmente. En los próximos días presentaremos los detalles técnicos”.

Proyecto de la modificación de la Corte

“Me quiero dirigir a todos los mendocinos y mendocinas. Esto es mucho más simple que el debate que hay detrás de todo. Para que la gente entienda, voy a explicarlo con algunos ejemplos”, sostuvo el Gobernador. Y añadió: “En primer lugar, en la Corte hay un retardo de Justicia, porque si el 75% de las causas entran en una sola sala, significa que hay personas que están detenidas esperando un año y medio sus sentencias, juicios que se llevan adelante y esperan dos años sus sentencias, porque esas salas están súper recargadas de trabajo. Esto no puede existir. También hay un presidente de la Corte que no dicta sentencia y lleva un trabajo administrativo”.

“Lo que nosotros proponemos es de una transparencia absoluta”, puntualizó Suarez. Paso seguido, comentó parte del proyecto e indicó que el objetivo es que “que cada vez que se realice un juicio se sorteen tres jueces y que vayan llevando cada causa de acuerdo a los sorteos. Que todos los jueces entiendan todas las causas, como sucede en la Corte de la Nación. Los jueces son supremos, tienen que conocer todas las causas. El sorteo es transparencia”.

Suarez recordó el caso donde denunció a una secretaria que cobraba 400 mil pesos. “Después de ese caso, dictamos una ley por la cual esto no puede existir en Mendoza. Se planteó una medida cautelar y hasta el día de hoy no se resuelve. Miren el tiempo que ha transcurrido, y hoy esa secretaria está cobrando $1.200.000 por mes. Es lo que le pagamos los mendocinos y mendocinas. Es tres veces el sueldo de quien les está hablando en este momento”.

“Todo se traduce en cuestiones concretas para la gente, mayores costos, mayores demoras”, sostuvo.

Aeropuerto de San Rafael y vuelo Mendoza-Río de Janeiro

Suarez mencionó que las gestiones para mejorar el Aeropuerto de San Rafael comenzaron “en la gestión del exgobernador Alfredo Cornejo y luego yo, desde que asumí. Se trata de una obra privada. Y lo importante es que la obra se haga”.

Sobre el vuelo que se anunció recientemente, el Gobernador sostuvo: “Permanentemente estamos presionando para que haya más vuelos en Mendoza, pero no como un capricho. La gente quiere venir y no consigue vuelos para Mendoza, por eso hay una frecuencia diaria a Brasil, más los de Latam, más el que incorpora Aerolíneas Argentinas. Necesitamos muchos más vuelos Mendoza-Buenos Aires, hay muchísima gente que quiere viajar y no consigue. Yo también viajo en línea común, y muchas veces no viajamos porque no conseguimos”.

Edificio Avatar Work

El proyecto forma parte de un desarrollo inmobiliario en Palmares Valley (Luján de Cuyo, Mendoza) que -a futuro- incluirá un sector residencial y otro gastronómico, comercial y de servicios, conformando así un ecosistema pensado para dar respuesta a las actuales demandas de calidad de vida y trabajo.

Sancor Seguros eligió como aliado estratégico para encarar este proyecto de gran envergadura al Grupo Presidente, por su vínculo comercial, la confianza lograda con el trabajo de muchos años y por ser uno de los desarrolladores más grandes y con mayor trayectoria del país.

A la hora de definir un proyecto, la creación de un ecosistema flexible, sustentable y accesible que beneficie a la comunidad es uno de los grandes objetivos de la empresa.

Con este edificio, el Grupo Sancor Seguros presenta un modelo que revolucionará la manera de trabajar, el bienestar de su personal y su cartera de clientes, además de ser un gran aporte para toda la sociedad.

Características del proyecto