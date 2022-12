El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, se mostró eufórico tras obtener el pase a semifinales del Mundial de Qatar 2022 y una vez consumado el triunfo ante Países Bajos tuvo un exabrupto con el delantero Wout Weghorst.

Lionel Messi, que demostró un gran nivel durante el partido, expresó su bronca por ciertas actitudes de los rivales y del árbitro tras el triunfo y ante las cámaras tuvo un picante Weghorst, autor de los dos goles del conjunto neerlandés y luego lanzó munición pesada para el técnico Louis Van Gaal, quien lo había criticado en la previa.

El capitán de la Selección argentina no dudó y se expresó en el medio del área de prensa en contra del jugador neerlandés: “¿Qué mirás, bobo? ¿Qué mirás, bobo? Andá para allá”.

Posteriormente, lejos de apaciguar las aguas, el rosarino le apuntó a Van Gaal: “vende que juega al fútbol y metió gente alta y empezó a meter pelotazos”.

Sumado al exabrupto, Messi también se vio molesto por la actuación del árbitro español Antonio Mateu Lahoz durante el transcurso del partido y en todo momento manifestó que fue el culpable de haber ido a la prórroga, ya que adicionó diez minutos y cuando Países Bajos llegó a la igualdad, ya había pasado el tiempo.

Este no es el primer cruce que el astro se la Selección nacional tiene con el árbitro, ya había sido puesto en el ojo de la tormenta cuando Lahoz fue quién le mostró la tarjeta amarilla en el partido donde Messi se sacó la camiseta del Barcelona para hacerle un homenaje a Diego Maradona.

Por último, durante la entrevista con TyC Sports, el delantero del París Saint-Germain fue lapidario con la FIFA respecto a que no se puede hablar por demás del arbitraje ya que puede haber sanciones al respecto.

“Tengo mucha bronca, no quiero hablar del árbitro porque después viste cómo es, te sancionan, no puedo ser sincero, no puede decir lo que pienso, enseguida te sancionan. Pero creo que la gente vio lo que fue”, destacó.

En los 120 minutos que duró el encuentro con Países Bajos, el conjunto argentino recibió un total de diez amarillas que generó que los futbolistas se vieron contenidos a la hora de desempeñarse y además, generó que Marcos Acuña y Gonzalo Montiel no puedan ser parte del cruce ante Croacia por semifinales de la Copa del Mundo por acumulación de tarjetas.