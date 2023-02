El reconocido historiador mendocino radicado en Chile, Pablo Lacoste, explicó en el programa Lado A, de Radio Jornada, que la cesión de tierras realizada desde Nación no posee sustento y que por lo tanto la acción en el Sur provincial no tiene argumentos sólidos

Los autodenominados representantes del pueblo indígena mapuche, que en el Sur de Mendoza recibieron el beneficio de una cesión de terrenos por un poco más de unas 25 mil hectáreas de parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INADI, no merecen tal reconocimiento según el historiador de reconocimiento mundial, Pablo Lacoste.

La polémica subió de tono en la provincia cuyana luego de que el viernes se conociera la segunda cesión y por la cual desde el Gobierno de Mendoza iniciaron gestiones de protesta y reclamo ante la Nación para que se anulen los actos por medio de los cuales se tramitó la disposición de tierras de San Rafael y Malargüe bajo el argumento de los reclamos ancestrales. Lo que hasta el momento no ha podido ser confirmado en relación a la provincia de Mendoza donde sí existieron, en esas localidades, las comunidades Puelche y Pehuenches. Pueblos que fueron exterminados por los mapuches.

Lacoste se lamentó ante lo sucedido: “He estudiado mucho la historia de los pueblos originarios. He tratado mucho hablar bien de ellos, de promover su revaloración. Tenemos mucho que aprender. Hay un legado muy rico, muy valioso de los huarpes, de los pehuenches, pero cuando estos burócratas de Buenos Aires arman esta payasada me arruinan todo mi trabajo”, dijo en Lado A, el nuevo programa que conduce en Radio Jornada el periodista Luis Abrego.

“Porque a mi me cuesta mucho convencer a la gente que levante la vista, que deje de lado el prejuicio y que vuelva a tener una mirada amable, de admiración, por estos pueblos que tienen una cultura valiosa… Pero cuando estos idiotas, absolutamente ignorantes, arman este payaseo, rompen todo y generan un ambiente contrario a la valoración de la cultura indígena. Están prostituyendo una causa noble para construir poder de una manera brutal con mentiras. Con una ambición oscura, con maniobras detrás que no conocemos bien pero que son escalofriantes, por todo lo que pueda haber detrás de esto. Esto es muy triste…”, espetó el académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile.

Lacoste, en cambio, ilustró que “en el Sur -de Mendoza- tuvimos a los puelches, los chiquiyanes que estaban en la Cordillera, pero los más importantes eran los pehuenches, quienes eran personas que estaban el en Sur de Mendoza. Construyeron vínculos con la sociedad hispano criolla con sede en la Ciudad de Mendoza. Hicieron tratados internacionales que tenían el nombre de parlamentos, que eran ceremonias muy sofisticadas, en las cuales se asumían compromisos muy duros, por los que el imperio español reconocía a los indígenas sus territorios a cambio de tener paz en la frontera y alianza militar a cambio de un ataque exterior“.

“Esto, llegó incluso, a que los pehuenches tuvieran que su principal cacique, en el Paso Pehuenche, en el Cerro Campanario, fuera reconocido como el Gobernador en el Sur de Mendoza. Y esto permitió una época de comercio y que además pidieran la fundación de San Rafael en 1805 para crear un punto de asentamiento permanente para promover un movimiento de intercambio con la Ciudad de Talca en Chile“, valoró.

Según el relato del historiador, “los pehuenches eran muy reconocidos por sus ponchos cuyos tejidos eran muy apreciados, de muy alta calidad, y además por la explotación de la sal proveniente de la Salina del Diamante. Había un flujo de comercio y una actividad económica por esa zona. Hoy estamos conociendo la cosmovisión de los pehuenches y de los huarpes, por su gastronomía, por lo que estamos tratando de recuperar a la quinua, la algarroba, el chañar, su visión de armonía con la naturaleza, algo que es muy hermosa y que nos ayuda a vivir mejor“.