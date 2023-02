Los tradicionales festejos en Mendoza del llamado último primer día de los estudiantes que inician el último año del secundario siguen generando polémica. Desde la DGE responsabilizaron a los padres por permitir que se alcoholicen en dichas celebraciones

Los padres o tutores de los estudiantes que inician el último año del secundario en Mendoza fueron responsabilizados desde el Gobierno de Mendoza por los casos de quienes ingresen alcoholizados el primer día de clases el próximo lunes.

Así lo consideró el titular de la Dirección General de Escuelas, DGE, José Thomas, quien puso el acento en la guía y los permisos que algunos progenitores les otorgan a sus hijos durante la tradicional celebración conocida en Mendoza como “el último primer día“, en el que festejan el inicio del último año del colegio secundario.

“Se hace difícil controlar el UPD porque la comunicación entre ellos es rápida, y entre nosotros es lenta. Hay grieta entre los padres entre los que no les importa, los que los apoyan, los que lo rechazan y los que salen corriendo, por eso nosotros queremos ayudarlos a controlar eso. Es un problema de afuera de la escuela que le impacta”, admitió en Radio Nihuil.

El titular de la cartera educativa de esa manera trató de anticiparse a lo que sucederá durante el fin de semana previo al inicio del Ciclo Lectivo 2023 en Mendoza considerando que no deberían consumir alcohol debido a que son menores de edad y por lo tanto no está permitido ese tipo de ingesta de parte de los estudiantes señalados.

“Cuando hablamos de estos temas hay quienes me dicen, nosotros hacíamos lo mismo, la diferencia era que nuestros padres no lo avalaban, y ahora no es así. No podemos echarle toda la culpa a los chicos, cuando hay una sociedad que les corre los límites permanentemente“, manifestó en tono de queja.

Thomas además marcó que aún sigue vigente la resolución de la DGE que establece que los estudiantes que asistan a los colegios bajo los efectos del alcohol no podrán ingresar a los establecimientos educativos y en consecuencia se citará a los padres y se le dará aviso a la policía.