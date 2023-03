Lavalle cerró tres listas de precandidatos que aspiran suceder al actual intendente quien ya no puede ir por la reelección y ahora piensa en la posibilidad de ser el candidato a gobernador -por el justicialismo- con una apertura en la que no descartó aliarse con el referente del PRO

Roberto Righi podría ser el próximo candidato a gobernador de Mendoza por el Partido Justicialista, siempre y cuando vea un proyecto de consenso que trabaje ejes clave para el crecimiento de la provincia cuyana y con una apertura a espacios políticos donde podría estar Omar De Marchi, referente del PRO mendocino.

Así lo expresó el mismo intendente de Lavalle, en el programa Lado A, de Radio Jornada, quien además de buscar su sucesión en las próximas elecciones comunales adelantadas a las generales, criticó a la actual gestión de Cambia Mendoza, en esta caso representado por Rodolfo Suarez. También consideró la posibilidad de alianzas “para formar un frente amplio”.

Según lo cerrado el fin de semana, competirán en las PASO por el justicialismo, Gerardo Vaquer, bendecido por el jefe comunal, Edgardo González, por Unidos por Lavalle y Leticia Katzer, por Transformar Lavalle.

“Finalmente quedó como candidato -a intendente- Gerardo Vaquer, quien es senador provincial y la otra candidata es Leticia Katzer, quien es una antropóloga del Conicet que hace tiempo trabaja haciendo cosas por el departamento. A ellos se suma la de Edgardo González, Esas son las tres listas que han quedado, al menos de las que tengo conocimiento”, dijo Righi consultado por los periodistas Luis Ábrego y Luis Martínez.

Según el pensamiento político de Righi, “es preferible que la sociedad pueda elegir, que pueda expresarse y que tenga las posibilidades para hacerlo para elegir al candidato que nos represente para ocupar el cargo de intendente. Todas las negociaciones anteriores al cierre de listas hay que respetarlas porque representan el deseo de cada uno de ser el próximo intendente del departamento. Hay que ser respetuosos de la intención de cada uno de ellos que buscan ser el candidato”.

“Es muy importante poner los proyectos sobre la mesa. Es fundamental que la ciudadanía, la comunidad, elija aunque los proyectos no sean iguales y por eso justamente pueden haber diferencias. Está bueno que se hablen de ideas y que la gente pueda elegir lo que quiere para su departamento. Para poder crecer, desarrollarse, para generar trabajo y que cada uno de los candidatos pueda trabajar dentro de lo posible”, consideró.

Con la mirada puesta en el futuro de su departamento, justificó: “En este momento se ha dado de esa manera y saludable que se de así y, repito, es importante que la gente sepa qué es lo que piensa y qué es lo que propone cada candidato. Ahora, luego de cerrado este proceso en los departamentos que adelantaron empieza otra discusión, que es distinta y que tiene otro marco y que se refiere a un proyecto provincial sobre el cual estamos trabajando sobre tres o cuatro ejes para la provincia de Mendoza”.

“Uno de ellos es la educación, otro es el agua y un tercero es el desarrollo económico que incluye al trabajo. En el caso de la educación es un eje transversal que atraviesa a todos los demás. En ese sentido estamos trabajando, sin tenerle miedo ni a las PASO ni a los frentes. Tenemos que concentrarnos en los consensos para avanzar en esos ejes justamente poniéndonos de acuerdo. En el campo educativo teniendo en cuenta asuntos estratégicos como la generación de trabajo”, manifestó.

Y aseguró: “No creo que alguien esté en desacuerdo en mejorar al sistema educativo que viene con problemas de larga data. Además tenemos que trabajar y avanzar en la temática del agua. En cómo mejoramos la conducción y el uso del agua. Pero siempre hablando de proyectos en los que estemos de acuerdo, sin tenerle miedo a los frentes ni a las PASO. Por eso es que tenemos que trabajar en ejes que les importe a la ciudadanía y que sean posibles de cumplir. No que después de mucho tiempo de hablar terminen siendo ficticios”.

Para el jefe comunal, “es vital que la gente no se sienta decepcionada, como ya ha pasado, porque hemos llegado a ver ciudadanos que no quieren ir a votar. Esas cosas que nos hacen mal. Por eso es que hay que ser claros y sinceros con la ciudadanía para que la política también empiece a cambiar. Para que la política deje de ser para adular y de prometer cosas que no se cumplen. Hay que estudiar los temas para luego hacer propuestas y no sean solamente expresiones de deseos difíciles de concretar”.

Righi como posible candidato

“En mi caso particular, antes de hacer algún tipo de anuncio yo quiero ser parte de esto que estamos hablando. Porque si no nos ponemos de acuerdo en estos temas estratégicos la verdad es que no quiero ser nada. De lo contrario quiero ser siempre y cuando hayan valores y palabra para poder resolver los problemas que considero son estructurales. Por el simple hecho de ser, la verdad es que no tiene sentido“, apuntó.

Según el referente justicialista, “tendrá sentido si vamos a cambiar, si vamos a hacer, si vamos a desactivar esta parálisis que tenemos en la provincia de Mendoza. Y para eso necesitamos mucha voluntad, que de estar si quiere acompañar a un proceso que tenga que ver con esto hasta lo podría pensar. Si eso no se da, si hay una carencia de valores, de proyectos, de ideas, y si se quiere ser por ser, desde es punto de vista, con esa mirada a mi no me interesa“.

“A esta altura, más que a sectores, si estamos de acuerdo con un proyecto, hasta dentro de un frente podría estar. No importa el sector. Lo que tenemos que lograr es que Mendoza tenga otra posibilidad. Que tenga posibilidad de crecer y eso, dentro de un sector o dentro de un pequeño espacio, no lo vamos a lograr. Necesitamos un gran espacio para poder avanzar en estos aspectos de los que estamos hablando. En la Unidad Partidaria, en un frente, lo que sea. Realmente necesitamos ponernos de acuerdo porque si no vamos a avanzar, nos vamos a quedar en la grieta eternamente. Algunos por temas personales. Y eso es lo que no quiero. Yo quiero que busquemos transformar Mendoza“, aseguró.

Pensando alianzas

Antes de tomar postura por la gobernación de Mendoza, manifestó: “Nosotros debemos plantearnos para qué queremos gobernar Mendoza. No para aparecer en un lugar y decir que fui gobernador de Mendoza. Más allá del justicialismo nosotros debemos buscar ser un frente amplio. Porque no solamente en el justicialismo hay gente que tiene las ideas claras. Hay muchos espacios donde tienen las ideas claras”.

“Más allá de De Marchi, puede ser el Partido Obrero, u otros montón de partidos que tienen ideas buenas, donde tienen ganas y tienen voluntad. Y puede ser De Marchi también, por qué no. No podemos andar descartando y tirando nombres así nomás. Mendoza necesita un trabajo profundo para que la provincia crezca. Y si nosotros descalificamos a los mismos mendocinos que tienen ganas de participar, de aportar y de ayudar la verdad es que estamos cometiendo un gran error”, dijo.

Considerando la posibilidad aseguró que, “lo que nosotros tenemos que hacer es reunirnos, juntarnos y trabajar en tres o cuatro ejes que tengan como base puntos de acuerdo para poder avanzar. Por qué vamos a descartar las posibilidades cuando tenemos puntos en común. En el caso de Cambia Mendoza, la experiencia me indica que esos puntos en común no les interesa demasiado. Llevo 10 años en la intendencia y no he visto crecimiento”.

“Hemos visto a lo largo de este tiempo que hay instituciones provinciales que deberían pasar a manos del gobierno municipal. Vialidad por ejemplo. O los centros de salud. El transporte. Lo que digo es que debería haber una descentralización con los recursos que se tengan. Hoy hay instituciones que están paralizadas y que podrían estar al servicio de la comunidad. Yo veo un Estado paralizado ahí, en el Frente Cambia Mendoza”, añadió.

Apuntando a los asuntos importantes, marcó, “por ejemplo, la salud del departamento de Lavalle es un desastre. Por ahí podrían decir que es una cuestión de mirada política. Si no pregúntenle a los lavallinos lo que pasa con el problema que tenemos en la salud. O si no pregúntenles lo que sucede con el transporte o lo que pasa con vialidad. Esos son temas que hay que resolver. Y yo no veo en Cambia Mendoza que estén trabajando, preocupados y ocupados en esa temática”.

“La verdad es que yo no veo que el Frente Cambia Mendoza esté preocupado en trabajar más allá de unos 20 kilómetros del Kilómetro Cero. Yo veo que hay gente que le interesa la grieta y en ella ven un negocio. Tenemos una realidad económica local muy difícil. También en lo macro. Y seguimos queriendo ganar elecciones con la grieta. Que es lo que hace Cornejo, que quiere ganar elecciones con la grieta. Él se saca fotos con los mismos que él descalifica”, criticó.

Y cerró: “Cornejo descalifica a los planeros y acá en Lavalle, todos los que estuvieron laburando con él son planeros. Critica a los planeros en algunos lugares, pero cuando tiene que hacer una red política los convoca. Nosotros no podemos soportar las incoherencias. Eso es fomentar la grieta”.