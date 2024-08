El presidente del “Millo” lo anunció este mediodía y adelantó que su par Fassi opina igual sobre este asunto.

El presidente riverplatense Jorge Brito aseguró que la Supercopa Internacional 2023 entre River Plate y Talleres se jugará en Mendoza, pero fue contundente con respecto a la fecha de disputa.

“Hemos hablado con Fassi, con la AFA, y estamos en comunicación también con el organizador. Queremos jugarlo obviamente, pero de las dos partes pensamos lo mismo, esto no puede hacerse en una fecha FIFA porque los dos equipos tenemos convocados. Todavía no hay ninguna opción. Escuché una fecha que daba vueltas por ahí, pero era una fecha FIFA y ahí no se va a jugar”, expresó el titular del club de Nuñez.

En un principio iba a disputarse el próximo 13 de octubre en el “Malvinas Argentinas”, pero ahora habría que esperar cuál será la fecha definitiva.

Esta postergada contienda enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones 2023 contra el mejor de la tabla anual. Como ambas condiciones las cumplió el “Millo”, la “T” se ganó el derecho por haber terminado segundo en la tabla.