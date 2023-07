“La necesidad de un cambio de rumbo en el país”, fue el título que eligió, para el diario digital El Memo, el intendente del departamento de General San Martín, Raúl Rufeil, para argumentar su postura respecto a la fórmula que considera clave para sacar a la Argentina de la profunda crisis que atraviesa.

Por Raúl Rufeil / “Este país, que al parecer no reflexiona ni tiene conocimientos económicos, será sin comercio un país desgraciado esterilizada su feracidad y holgando su industria”. Manuel Belgrano.

En dos semanas, la ciudadanía podrá acudir a las urnas para elegir en las PASO a los candidatos que competirán dentro de las elecciones generales nacionales del domingo 22 de octubre. Y en este espacio que me ha cedido El Memo, acción que agradezco,deseo puntualizar el porqué es importante la necesidad de un cambio de rumbo en el país, a 40 años de la recuperación de la democracia.

Días pasados, me consultaron acerca de qué fórmula apoyaría dentro de lo que es Cambiemos y expresé mi apoyo a la de Patricia Bullrich y Luis Petri, para presidente y vicepresidente.

Fundamenté mi posición en que para el departamento de San Martín, sería un hecho muy auspicioso y hasta histórico, que un nativo de esta tierra, como Luis, pudiera acceder a la vicepresidencia de la nación.

Luis es un dirigente de la UCR, que durante años se ha venido superando, primero como legislador provincial y luego nacional, aportando su mirada profunda al tema de la seguridad y ha generado leyes que hoy en día se aplican.

Además, ha buscado a través de un proyecto de su autoría, convertir al Pasip en una zona franca, donde se le pueda allanar el camino a empresas y emprendimientos que deseen abrevar en él, máxime teniendo en cuenta que se encuentra ubicado en nuestro querido Palmira, un pueblo que quedó abandonado con el cierre del ferrocarril y luego del policlínico ferroviario, acciones efectivizadas por un gobierno del mismo color político que el actual. Estas dos acciones significaron desocupación y desamparo para miles de familias, cuyas consecuencias aún no han desaparecido.

Luis Petri, al ser nativo de un departamento agropecuario, es una persona consustanciada con los problemas locales y será una puerta que se abra desde el gobierno para nuestro departamento, que durante estos últimos 3 años y medio no ha recibido ni un solo peso para obras de parte del gobierno nacional.

Este no solo ha sido sectario sino también discriminador, no ya para con este intendente, sino para los vecinos de mi departamento, que trabajan y se esmeran todo el tiempo, y no merecen un destrato como el que vienen padeciendo de parte de las autoridades nacionales.

El espíritu del Libertador San Martín

Lejos de asumir un papel de víctima, en San Martín estamos embebidos del espíritu del Libertador de América, fundador de nuestro lugar y cuya herencia más importante fue su vocación de labriego, para transformar las realidades y no para administrarlas.

Por eso, deseo recordar que ni bien asumimos nos esmeramos en realizar un estricto ordenamiento administrativo y financiero. Hoy comenzamos a ver algunos logros, como la recuperación de espacios verdes, la conversión a led del 100% de nuestro alumbrado público y extendiéndolo cada vez más, acentuando nuestro programa de asfalto en zonas rurales, la recuperación de caminos productivos, de nuestro parque automotor, edificación de la Escuela Superior de Oficios, como una herramienta válida en mejorar la calidad laboral y un sinfín de proyectos en ejecución que se cristalizan -mayoritariamente- con fondos municipales.

Pero esto no alcanza. San Martín necesita de una reparación de parte del nuevo gobierno nacional, por la postergación de estos últimos años, para que así podamos desarrollar obras de infraestructura para la población. De allí que es vital el cambio de rumbo. Y lo planteo con crudeza, porque es mi obligación defender los intereses de mi departamento.

Situación desesperante

A 40 años de democracia, la Argentina se encuentra en una situación desesperante con los mayores índices de marginalidad de su historia, y una inflación que empobrece a la población día tras día, a diferencia de países vecinos, que han conseguido mediante la ejecución de programas creíbles, mejores resultados. Pero eso no parece hacer mella en quienes han llevado a nuestro país a este lugar y sin ruborizarse, ratifican su relato falaz y populista los dirigentes nacionales del kirchnerismo, junto a sus personeros provinciales.

Por eso es importante y hasta urgente, un cambio en el rumbo del país. Y ese cambio lo encarna Patricia y Luis, aunque respeto sobremanera a la fórmula de Rodríguez Larreta-Gerardo Morales, que también cuenta con buenas propuestas. Más allá del resultado electoral, el 14 de agosto, vamos a estar todos juntos aportando cada uno desde su lugar, para que prime lo general y no lo individual.

La realidad es un elemento esencial de la verdad, que no resiste ningún mensaje y relato vertical y adoctrinado de un gobierno nacional.

Todo debe partir de un cambio estructural y cultural, en busca del bienestar colectivo y de las “verdaderas causas”, para la unión del pueblo argentino, en un sistema democrático, para así garantizar los derechos y garantías individuales que dicta nuestra constitución.

Argentina no puede seguir perdiendo más tiempo ni oportunidades, porque ya hay una generación a la que le cercenaron los sueños y que hoy nos está demandando respuestas concretas. Queda mucho, muchísimo por hacer.