Muy poco serio @TadeoGZ

La soberbia les ha hecho perder aliados importantes y cometer graves errores de gestión.



Es nuestra decisión no participar en los 7 municipios, lo que debería preocuparte. No tirar chicanas por TW.



No queremos ser socios de tus derrotas.¿Está claro?🧵 👇🏽