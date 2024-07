En el Complejo Estrada del Polo Judicial, el letrado explicó la situación de los dos jóvenes rugbiers detenidos y puestos a disposición de la Justicia mendocina por la denuncia de abuso sexual a una mujer en las primeras horas del pasado domingo.

Oscar Jégou (20) y Hugo Auradou (21), los dos jugadores de rugby de la selección de Francia acusados de abuso sexual, están detenidos y fueron llevados al complejo Estrada, Polo Judicial de Mendoza. Desde anoche, que fueron trasladados a Mendoza por la policía, se encuentran en el centro transitorio de detenciones.

En horas de esta mañana, la Justicia intentó tomar declaraciones a los deportistas sobre el hecho denunciado. Sin embargo, los jugadores no realizaron ningún tipo de declaración.

El abogado querellante de la causa, Marcelo Carnello, explicó: “Los imputados no declararon. Ambos imputados fueron notificados y se les leyeron sus derechos -traductor de por medio- con el objeto de hacerles conocer el procedimiento. Ejercieron la abstención de declarar”, comenzó explicando el abogado.

“La causa es por delito sexual con acceso carnal. Es una pena que arriesga entre 8 a 20 años de cárcel” explicó.

Al ser consultado sobre la petición de los imputados de solicitar prisión domiciliaria, el doctor explicó: “Para determinar este pedido, se deben dar una serie de pasos para determinar si se aprueba o no el pedido. Primero, se le debe realizar una pericia psicológica a cada imputado en la causa. En segundo lugar, una pericia psicológica al guardiante (persona que resida en el domicilio que comparta con el imputado y finalmente, se debe brindar un domicilio para cumplir la pena en la provincia de Mendoza (lugar que el imputado habita con una tobillera electrónica). De todas maneras, será la Justicia la que deberá analizar y tomar la decisión al respecto”.

“Los dos imputados no declararon pero se los vio calmos, no acongojados, como que no están arrepentidos”, dijo el abogado respecto a cómo se mostraron los jóvenes franceses ante la Justicia.

Con respecto a la víctima, Carnello comentó: “Psicológicamente está muy afectada. Tiene múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo, y por supuesto, continúa internada. Esta tarde, será visitada por personal del Cuerpo Médico Forense para observar su estado de salud, sobre todo, el control de ciertos cuadros de úlceras en uno de los ojos”.

“Si bien es una causa compleja”, según sostuvo Carnello, “porque el escenario en que se desencadenaron los hechos es un entorno privado. Sin embargo, la Justicia cuenta con los elementos probatorios (prendas, material genético y pericias psicológicas) para determinar qué pasó realmente esa noche” cerró el letrado”.

Los imputados continuarán detenidos

En tanto, la abogada de la denunciante, la doctora Natacha Romano sostuvo que la “víctima tiene lesiones visibles y otras no visibles: “La lesión más visible ha sido el golpe de puño que tiene marcado en uno de los ojos. También hematomas en el cuello, en el mentón, en sus pechos, en las piernas, en la espalda; la han mordido, arañado, ahorcado”. “Estos hechos de violencia los calificamos como salvajes”.

“Han sido hechos aberrantes, denigrantes. La violencia física incluso acá tapa el abuso porque, si bien lo más gravoso de estos delitos es el abuso sexual con acceso carnal, la violencia con la que han actuado estos dos hombres ha sido despiadada por las lesiones físicas que le produjeron. También habrían golpeado, mordido y ahorcado a la víctima“, según detalles que brindó la defensora.

“Cuando se le consultó sobre los dichos del abogado defensor de los rugbiers, el doctor Rafael Cúeno Libarona sobre el consentimiento de la víctima en el encuentro sexual con el joven rugbier, expresó: “Eso es de otra época. Atrasa”, enfatizó.

Comunicado de prensa del Ministerio Público Fiscal

En el día de la fecha, la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad sexual de Mendoza, a través de la fiscal subrogante, Dra. Cecilia Bignert, procedió a la imputación formal de los dos ciudadanos franceses que son investigados por el Ministerio Público Fiscal de Mendoza por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas. Los ciudadanos optaron por no prestar declaración.

La causa en cuestión continuará siendo investigada por el Dr. Dario Nora, en turno a la fecha del hecho.

Los ciudadanos franceses continuarán detenidos, habiendo la defensa peticionado la detención domiciliara, lo que será resuelto oportunamente.