“El talento hay que tenerlo, de eso no hay dudas, pero siempre hay que trabajarlo. Esta mano se está moviendo hace años. Es un crecimiento constante” dijo la destacada artista plástica mendocina, Florencia Aise.

“De nena me gustó pintar. De muy chiquita tuve la suerte de viajar y conocer museos. Fue algo que siempre me gustó. Siempre me gustó pintar. A todos los viajes llevaba mis colores y cuando estaba en el tercer año de la facultad quedé embarazada y de ser hija única pasé a ser madre soltera. Siempre fui muy responsable y me dije ahora tengo que darle de comer a mi hija. Empecé a buscar trabajo y nadie me lo dio. Mis familiares me digieron que exponga y lo hice por primera vez y me fue muy bien. Sentí esa adrenalina que se siente en el círculo del arte y cuando mostrás tu alma al público se cierra ese círculo” dijo la destacada pintora Florencia Aise en el arranque de la nota concedida al programa “Juntos de Mañana” que conducen los periodistas Jorge Eduardo Barbieri, Luis Martínez y Natalia Arenas.

Florencia es una de las artistas plásticas mendocinas más reconocidas por su trabajo hiperrealista a nivel nacional e internacional y ahora se encuentra exponiendo sus piezas en ArteH, la galería de Hipercerámico ubicada en Acceso Norte y Manuel A. Sáez, de Las Heras, obra que estará expuesta hasta el día 5 de noviembre y se puede visitar de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 13.

“La muestra interpela la intimidad de quien observa” afirma la artista plástica de 37 años, mamá de dos hijas y con una gran trayectoria en el mundo del arte.

La artista mendocina ha exhibido su obra en ciudades como Roma, Buenos Aires, Nueva York y Miami.

“El arte es absolutamente al revés de lo que creemos. Lo que te gusta a vos no le gusta al que está al lado. Es muy sugestivo. Es muy difícil entrar en ese círculo porque es muy cerrado, es muy pequeño. Cuando ingresas tenés que mantenerte de manera constante” explicó quien ha exhibido su obra en ciudades como Roma, Nueva York y Miami y muchas de ellas (sus obras) están en mano de grandes coleccionistas de todo el mundo.

“Muchos colegas se enojaron cuando me presenté frente al Presidente (Alberto Fernández). Yo me moví, yo pinté el cuadro, yo llamé a los periodistas” agregó en la charla ofrecida a la señal del Grupo Jornada.

El director de ArteH, Daniel Rueda, explicó hace unos días a la prensa que “Florencia Aise se ha formado con importantes profesionales de las artes visuales, capitalizando las enseñanzas de diferentes técnicas y estilos, construyendo el suyo propio. En su recorrido de casi 20 años incluye la obtención del título universitario de Diseñadora Industrial de la UNCuyo. Florencia a través de sus obras, en esta propuesta nos invita a ser parte de un pensamiento crítico ante una problemática que devasta la vida de millones de mujeres y niñas en todo el mundo: la violencia de género”.

Los mendocinos tienen la oportunidad de conocer más de su obra a través de la muestra individual en ArteH Espacio Hipercerámico ubicado en Acceso Norte y Manuel A. Sáez de Las Heras hasta el 5 de Noviembre de 2022.