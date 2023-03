El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, no estuvo en la Estancia El Retiro a pesar del anuncio realizado por Gabriela Lizana. Acompañado por De Mendiguren y otros funcionarios nacionales, Alfredo Vila, adelantó el programa que le presentará al gobernador Rodolfo Suarez

El gobernador Rodolfo Suarez recibirá en los próximos días, una vez finalizadas las celebraciones por la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, un plan para desarrollar la ganadería en Mendoza y que fue anunciado en una reunión en la que no estuvo Sergio Massa, de quien se esperaba su visita con anuncios para el mismo sector

El adelanto lo realizó Alfredo Vila Santander, empresario y referente de la ganadería en la provincia cuyana, en el almuerzo que organizó en la Estancia El Retiro, en el departamento de Santa Rosa, localizada próxima a la Ruta 7 a la altura del kilómetro 959 en el Este mendocino.

“Presentaremos en breve al gobernador de Mendoza un Plan Ganadero y para la Industria Cárnica con el fin de que la provincia de Mendoza sea ganadera de verdad. Para ello, aproximadamente en un mes, presentaremos la iniciativa que tiene como fin producir alimento. Porque si no, no hay ganadería. Y vamos a aprovechar todas las fincas y tierras que están abandonadas, muchas de las cuales han sido castigadas por las contingencias climáticas”, adelantó en la reunión en la que hubo unas 200 personas, entre funcionarios, nacionales y provinciales, y emprendedores del sector.

Con ese fin es que Vila Santander invitó a los propietarios de los minifundios que han dejado de producir en Mendoza, “y que tienen derecho de riego, para que empiecen a sumarse a este sueño que tenemos. Que tiene como fin producir comida para el ganado y que quede en la provincia para faenarse aquí“, adelantó.

“Por eso estamos armando un fideicomiso agrícola ganadero que será presentado al Gobierno de Mendoza, que ya está siendo visto con muy buena cara por el Gobierno Nacional, y por el cual no queremos que nos regalen nada, ni que nos donen nada. Sí queremos que nos acompañen con líneas blandas de crédito para poder llevarlo adelante. No venimos a manguear”, sentenció el empresario mendocino.

Remarcó que, “venimos a solicitar que nos ayuden con créditos acordes a los tiempos que corren. Actualmente estamos involucrados unos 120 productores. Algunos muy importantes que representan al sector frigorífico. Y estamos todos unidos con el fin de cambiar y mejorar la política agrícola ganadera de Mendoza“, confirmó arrancando el aplauso de los presentes.

El informe fue presentado en La Pulpería, el salón que posee en el emprendimiento agrícola ganadero que posee en la Zona Este de Mendoza, donde almorzaron Victoria Tolosa Paz, Ministra de Desarrollo Social de la Nación, José Ignacio De Mendiguren, Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación y los intendentes justicialistas, Roberto Righi, de Lavalle, Flor Destéfanis, de Santa Rosa, Martín Aveiro de Tunuyán, Emir Félix de San Rafael y Martín Hinojosa, titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, INV, reciente criticado por el sector vitivinícola por el pronóstico de cosecha que hizo público.

José María Romero, Subsecretario de Ganadería y Producción Animal, marcó que, “Argentina necesita tener un plan ganadero con consenso colectivo y con el apoyo de las provincias. Donde el productor se pueda apropiar de las políticas públicas. Argentina puede producir el doble, biológica y técnicamente. Hoy Mendoza no es una provincia ganadera pero lo puede ser tranquilamente”, dijo apoyando las palabras de Vila Santander.

Luego llegó el esperado discurso de José Ignacio De Mendiguren, quien se refirió a la volatilidad económica en Argentina: “Tenemos que apuntar a la estabilidad. Los industriales somos sobrevivientes. Es es lo que nosotros queremos. Tenemos que mejorar el modelo productivo. Como nos faltan los dólares aparecen las restricciones. Hoy el debate es que hay que hacer política industrial y no partidaria. Hay que evitar la bicicleta financiera“, sentenció.

En tanto aseguró que, “Argentina puede doblar su producto bruto interno. Tiene que salir de la restricción externa. Este es el debate que debemos enfrentar. Creo que nuestra política económica puede ser para ayudar a los productores“.

En cuanto a la coyuntura admitió que, “es grave. Sí no la negamos. Hay que defender a la producción. Los subsidios para ellos es una inversión. Vengo de IMPSA justamente analizando su defensa. No puede ser que hayamos mandado al Conicet a lavar los platos. Estamos seguros de que se puede producir el crecimiento de las pymes. La decisión política está, la plata está y no estamos llegando como deberíamos. Hoy la Argentina es un activo público global“.

“Tenemos que apoyar a la producción marginal. No queremos tener 7 tipos de cambio. Queremos que a la política nos exijan planes de crecimiento. La estabilidad macroeconómica no se proclama. Se logra con más dólares. No puede ser que cada 4 años siempre discutimos lo mismo”, sentenció.

Durante la mañana, Victoria Tolosa Paz, estuvo en Lavalle donde firmó convenios con el fin de asistir a los departamentos de Tunuyán, Lavalle, Santa Rosa, San Carlos, Rivadavia, La Paz y San Rafael, con el fin de buscar soluciones de infraestructura deteriorada y déficit habitacional en Mendoza.