En medio de la interna de Cambia Mendoza, esta mañana el Gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suarez, salió a apoyar la postulación del senador nacional. Y, como era de esperar, la UCR no tardó en reaccionar a los dichos del mandatario provincial

Este lunes, a través de su cuenta de Twitter, Rodolfo Suarez confirmó que el senador nacional Alfredo Cornejo será el mejor candidato para sucederlo en la gobernación de Mendoza.

“Alfredo Cornejo tiene que ser el gobernador que me suceda. Lo he propuesto al equipo puertas adentro, confiado del amplio consenso que su figura genera y, también, lo he propuesto públicamente porque sé del afecto que le brindan las mendocinas y los mendocinos”, indicó en su posteo el Gobernador.

Alfredo Cornejo es el mejor exponente de una generación de dirigentes con vocación por el servicio público. Tiene carácter y una gran experiencia. Sabe formar equipos y, sobre todo, puede liderar la esperanza porque tiene claro lo que aún falta por hacer y cómo hacerlo. — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) February 6, 2023

Luego de ese tuit, intendentes y representantes de la UCR local salieron a respaldar la precandidatura de Cornejo. Tadeo García Zalazar y Ulpiano Suarez fueron dos de los primeros jefes comunales en salir a apoyar el anuncio del Suarez.

“Alfredo es la persona indicada para darle impulso a la provincia en los tiempos que vienen. Tiene el liderazgo necesario para que Mendoza siga creciendo”, indicó el intendente de Godoy Cruz.

Por el lado “suarista”, el jefe comunal de Ciudad, señaló: “Como dice Rodolfo Suarez, un buen gobierno debe ser seguido por otro buen gobierno, por eso les pido a todos los mendocinos y mendocinas que continúen acompañando a este equipo, para seguir construyendo junto a Alfredo Cornejo, la Mendoza que merecemos”.

En esa línea siguió la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas, quien destacó al legislador nacional: “Tenemos la oportunidad de ratificar el modo en que vivimos y nos relacionamos desde 2015 hasta hoy. Un modo de comprender lo público que nos hace modelo en el país. Por lo logrado y por lo que falta pedimos a los mendocinos que nos acompañen para que Alfredo Cornejo sea Gobernador”.

El Vicegobernador de la provincia, Mario Abed, también salió a sumarse a la campaña a favor de la candidatura del ex gobernador.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, también manifestó su apoyo a la decisión de Suarez.

La senadora nacional Mariana Juri también se expresó tras la propuesta hecha por el Gobernador y afirmó que la decisión “fue acertada”. Además, consideró “que Cornejo superará los logros de su primera gestión”.