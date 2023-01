El primer mandatario de Mendoza, Rodolfo Suarez, afirmó que no está de ánimos para recibir al Presidente. “Para mí es una cuestión de campaña la visita del Presidente”, reflexionó

Respecto a su postura, el gobernador aseguró que está molesto tras el laudo en contra de Portezuelo del Viento, y que por eso no estará presente durante el recorrido por la provincia. Para Suarez el Presidente está “en modo campaña”, señaló en una entrevista por Radio Nihuil. Sin embargo, quien si estará presente en el arribo del mandatario nacional será el ministro de Infraestructura, Mario Isgró.

“Si Fernández no puede entender lo de que ha generado con todo esto, entonces yo no quiero estar ahí con él. En verdad lo digo, no puedo ser hipócrita; porque, incluso, lo que han dispuesto implica que a esos estudios de impacto ambiental, si se hicieran, hay que someterlos al Coirco nuevamente. Allí, toda definición debe ser unánime, y nosotros sabemos que La Pampa nunca va a decir que sí a este avance. Estamos estudiando, desde el punto de vista jurídico, directamente abandonar el Coirco”, lanzó.