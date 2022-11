El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentó el Plan de Obras Urbanas para el año que viene, en el que se invertirán $3700 millones. “Me gustaría ser gobernador porque amo Mendoza, pero sería de un egoísmo tremendo decir que me gustaría ser el próximo gobernador. Somos parte de un equipo”, señaló.

Este miércoles el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, presentó el Plan de Obras Urbanas 2022/2023 del municipio y también se animó a hablar de futuro político de la provincia.

Fue en la Nave Cultural donde el jefe comunal capitalino realizó anuncios relacionados con la agenda de obras públicas prevista para el año que viene. Según indicó, en total se invertirán $3.700 millones entre recursos municipales, provinciales, nacionales y hasta internacionales.

“Avanzamos con obras en calles, veredas, plazas y espacios públicos en toda la Ciudad. La buena administración permite seguir invirtiendo, mejorando los servicios y la infraestructura para todos los vecinos”, manifestó Suarez.

Luego amplió: “Habrá intervenciones en toda la Cuidad, en plazas, mejoramiento de calles. Haremos un nuevo paseo en calle Mitre, de Godoy Cruz a Coronel Plaza y se llamará Julio César Strassera (el fiscal del juicio donde resultaron condenados algunos de los miembros de la Junta Militar por la última Dictadura Militar).

Pero además, Suarez se refirió a lo que será el 2023 en materia política y confirmó que le gustaría ser gobernador de Mendoza. Sin embargo, aclaró, que esto no quiere decir que se presente para suceder a Rodolfo Suarez, ya que aún puede se reelecto como intendente de la Ciudad de Mendoza.

“Tengo un gran compromiso con los vecinos de la Ciudad. Sería faltarles el respeto que hoy, cuando queda un poquito más de un año de gestión, le saque horas de gestión a la Ciudad para estar pensando en ser otra cosa”, explicó al respecto.

“Soy intendente hasta el 10 de diciembre de 2023. Ojalá que a partir de la gestión que hayamos ejecutado para es fecha podamos tener el voto de confianza de los vecinos de la Ciudad para seguir consolidando una Ciudad sostenible. Pero también soy parte de un equipo que viene liderando un proyecto político que comenzó por diciembre de 2015 con Alfredo Cornejo, que ha continuado con Rodolfo Suarez como gobernador, y parte de un partido que quiere que el próximo gobernador sea del radicalismo”, amplió.

Finalmente, y tras la insistencia de los periodistas, Suarez señaló: “Sí, me gustaría ser gobernador porque la verdad es que amo a la provincia de Mendoza, quiero que a Mendoza le vaya bien. En esto no me voy a poner colorado, me gustaría ser gobernador, pero sería de un egoísmo tremendo decir que me gustaría ser el próximo gobernador. No es Ulpiano Suarez quien va a definir quién es el próximo gobernador. Somos parte de un proyecto en equipo”.