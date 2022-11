Tras el anuncio del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, la semana pasada, este lunes ingresó al Senado el proyecto minero Cerro Amarillo para explorar cobre en Malargüe.

No es la primer vez que el proyecto Cerro Amarillo llega a la Legislatura, en el 2014 la iniciativa buscó tratarse, sin embargo no se trató porque en este momento no estaba listo el inventario de glaciares, recién se terminó de confeccionar en el 2018.

Se trataría de un proyecto compatible con las restricciones legales que tiene la provincia de Mendoza. El “Proyecto se enmarca dentro de lo dispuesto por la Ley N°26.639 para la preservación de los Glaciares y Ley N°6045 de Áreas Naturales Protegidas”. Y sigue, “Por el cumplimiento de lo dispuesto, por la Ley N°7722 del artículo 3°, se solicita a V.H quiera dar tratamiento preferencial al proyecto”, indica el documento presentado.

El pasado jueves el gobernador comunicó que enviaría la iniciativa, que ya tiene aprobada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

“La exploración está destinada a determinar el volumen y la calidad del mineral que se encuentra. Con estos resultados se corre a un proceso de prefactibilidad, en el cual se puede determinar el tamaño de la mina y, con este dato, el volumen de la inversión. Por los análisis hechos y por sus antecedentes geológicos –composición, origen, antigüedad–, se trata de un proyecto que es compatible con la Ley 7722, o sea que no usa ni usará para la explotación ninguna de las sustancias prohibidas”. indicó la Subsecretaría de Energía y Minería, Emilio Guiñazú.

Si bien todavía no hay fechas certeras, desde el Ejecutivo pretenden dar el debate antes de que termine el año.