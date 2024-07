El ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Valerio, visitó radio Jornada y dejó su mirada de la Justicia. Fue crítico del manejo de la presidencia tribunal con el conflicto con los judiciales, puso algunos reparos al debate de la ley de imputabilidad y señaló que no hay modernización o al menos está paralizada.

Por Luis Martinez para Jornada Oline / La situación del servicio de Justicia en la provincia hace rato está en la mirada pública por distintos motivos. Desde la demora en las causas, los concursos para ingresar, el mismo funcionamiento de los distintos fueros o la inauguración de infraestructura, la falta de material o elementos, el estado de las fiscalías, entre otros asuntos caros locales.

Pero el último y prolongado paro de empleados y funcionarios abrió nuevamente la discusión ya no solo en el tema salarial, las escalas y condiciones sino en cómo el máximo tribunal de Justicia de la provincia dispone de los recursos y cómo responde ante situaciones críticas como está que paralizaron el sistema durante casi 20 días provocando demoras y situaciones complejas ya en un sistema complejo por la cantidad de causas y de las propias que se desprenden de su funcionamiento.

El miembro de la Suprema Corte, José Valerio, pasó por “Lado A” de radio Jornada (FM 91.9) donde expuso una vez más sus opiniones, en algunos casos críticas, sobre la situación. La entrevista estuvo dirigida por los periodistas mendocinos Luis Ábrego y Juan Carlos Albornoz.

“Debe manifestar mis diferencias porque la calidad institucional del Poder Judicial de Mendoza no se puede perder, al contrario, hay que asegurarlo”, lanzó de arranque.

“Este sistema conflictivo que hemos tenido con los empleados no es de ayer, no es de este año insisto en que desde la vuelta de la democracia ha habido una sistemática política del parche donde en lugar de ir solucionando los problemas e ir entendiendo los problemas del Poder Judicial se ha tomado con la lógica de la calculadora que tiene un gran problema, no funciona en el Poder Judicial”, afirmó.

“Vemos que esto se va a agravando, lo vengo diciendo hace años, no se puede seguir como está hay que hacer reformas, restructuraciones, reingeniería dentro del Poder Judicial y hay que avanzar sobre ese sistema porque cada vez más estamos generando cargos que son de funcionarios de alta jerarquía dentro del Poder Judicial que consumen una parte importante del Presupuesto”, señaló.

Autarquía o autonomía financiera

Profundizó su mirada y disparó “no podemos empezar a hablar de Autarquía si ni siquiera tenemos autonomía financiera, para nombrar un empleado o un funcionario en el Poder Judicial tenemos que hacer un trámite en el Ejecutivo que a veces dura 6 u 8 meses, salvo que haya un interés en particular de alguno que haya demorado una semana o menos. Lo primero que tenemos que tener es la autonomía financiera”.

El Funcionamiento de la Corte y la relación con el presidente

Consultado sobre la reforma del funcionamiento de la Suprema Corte y si eso mejoró el sistema de trabajo puntualizó “Este año empezó total el funcionamiento de la ley, habrán escuchado mis críticas respecto a cómo está concentrado el poder en el presidente cuando la ley no tiene previsto esta concentración, tiene prevista una estructura distinta, más horizontal, porque además es un cuerpo colegiado, esto no es el Ejecutivo que es unipersonal, en cambo en la Corte son los siete miembros con la mayoría. Entonces no se avanza y no hemos tomado las decisiones porque no hay reuniones de sala administrativa, no hay reuniones de Corte, si no hay reuniones no hay debate, si no hay debate no se toman decisiones, las decisiones que se toman son las que le conviene al que tiene el título de presidente”, respondió ácidamente.

Preguntado si la relación con el presidente Dalmiro Garay está rota respondió “En realidad no está rota, tenemos miradas absolutamente distintas. Yo discrepo con esas visiones tan concentradas de poder”, aseguró.

Ante esto la preguntaba estaba cantada. Aspira a presidir la Corte, a lo que respondió “nunca fue mi aspiración, mi aspiración fue producir reformas, pero no le escabullo a nada, lo que tenga que hacer lo hago, en la Corte estoy para cumplir una función no para hacer amigos. Tengo la concepción del poder como facultad, como potencia por eso me gusta hacer reformas”, dijo.

Sobre la relación con el resto de los Supremos indicó “a veces bien, a veces discuto”, dijo.

La devolución del dinero por el paro

“Yo he sido un crítico de la resolución del presidente, creo que no tenía las atribuciones para hacerlo, lo he cuestionado (al descuento de haberes). También he cuestionado que se ejecutara, no estaba de acuerdo. Cómo va a devolver, lo que pasa es que no tendría que haber descontado. Lo que había que hacer era poner en conocimiento a los empleados, ver si funcionaba la conciliación, hacer el mayor esfuerzo por la conciliación porque lo que le han dado era un poquito más. No se pudo hacer antes, había que esperar esta situación, había que descontar para ponerlos en la situación de que tuvieran que aceptar”, afirmó.

Señaló que hay personal que no hizo paro y le descontaron mayor porcentaje “son las consecuencias de estar apurado para resolver el conflicto por la vía del descuento”, señaló.

Proyecto de imputabilidad

Sobre el proyecto del Ejecutivo Nacional para la baja de la edad de imputabilidad. “Delito de adulto, pena de adulto”, dijo el presidente Javier Milei.

“Hay una sociedad que debe tomar la sociedad. No me termina de convencer que esta ley baja la edad de imputabilidad a 13 años, pero para todo tipo de delito no solo para los graves. Si me dice para los homicidios y de ahí para arriba, abuso sexual con acceso carnal, hechos graves está bien. Ahora una tentativa de hurto, un muchachón, un niño, un adolescente de 13 años que robo un supermercado como una picardía o fruto de su propia inmadurez, o impulsado por un mayor ¿vamos a institucionalizarlo? Me parece que no se puede bajar a a13 años para todo tipo de delito”, afirmó.

La modernización del Poder Judicial

Sobre el final consultamos sobre la modernización del Poder Judicial para lograr, sobre todo, agilizar las causas y bajar los costos.

“Lo vengo diciendo en materia penal está detenida hace 5 años después de la 9040 salvo en el juicio por jurados que ha tomado vida propia”, dijo.

Y finalizó “No existe modernización”.

Una larga, extensa y jugosa nota que nos deja pensando sobre el funcionamiento del servicio de Justicia en la provincia pensando que, quizás, la casa no está en orden.