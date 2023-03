El ministro de Economía de Mendoza recordó cuando su par de Nación se comprometió en aportar 4 mil millones y solamente haber otorgado los 560 de los que hoy habló en el Desayuno de la Coviar

Mendoza sigue tratando de duplicar la ayuda, para los productores vitivinícolas, luego de haber invertido 4 mil millones de pesos, para paliar la crisis por las últimas contingencias climáticas, insistiendo para que desde Nación aporten una suma similar con el fin de que el próximo año puedan seguir trabajando.

La queja provino de Enrique Vaquié, Ministro de Economía de Mendoza, quien en el agasajo de Bodegas de Argentina, explicó que, “el único anuncio real que hizo fue el del dólar para las economías regionales. Del cual mucho no sabemos, porque el anuncio no está completo. Un tema importante a saber es a qué valor. No sabemos si es a 220, 250, 280 o 400 pesos. No sabemos cómo se actualiza. Porque si es a 220 y con una inflación de un 5 por ciento, en dos meses se perderá plata“.

El funcionario de Rodolfo Suarez, gobernador de Mendoza, evaluó que, “sobre todo, lo más importante es que no se conoce el tiempo. La soja, el poroto de soja, la harina de soja se liquida, no se vende. La liquidación significa que se toca una tecla de la computadora y la harina de soja sale y el dinero entra“.

Explicó que, “en la vitivinicultura o en las economías regionales son ventas. Vender es enviar muestras, ir a analizar al consumidor con productos rivales, hablar con el mayorista en un país como Inglaterra o en Estados Unidos, después volver, ver precios, es un proceso que demanda muchos meses“.

“En la soja se pueden tardar unos 3 meses o 4 y sirve. En la vitivinicultura se necesitan unos dos años. Es lo mismo para vender limones o para vender ovejas. Eso es lo que sucede en las economías regionales. Entonces nos hace falta aún saber eso que es muy importante y que se refiere a cómo será el valor para que se actualice. Y qué precios fijen desde la Nación. Ese es el único anuncio que hizo. Lo demás nada. Massa no dijo nada“, aseguró.

En términos de los productores que están de luto, por ejemplo en la Zona Este, “aún seguimos con la incertidumbre. Nosotros cuando hablamos con Massa, en noviembre del año pasado, le dijimos que para ayudar a los productores, contratistas y demás, necesitamos 8 mil millones de pesos. Que nosotros podíamos poner desde Mendoza 4 mil y que necesitábamos que Nación pusiera otros 4 mil. Nos dijo que si. Pero cuando se presentó dijo 1.500“.

“Hoy, sin embargo reconoció el aporte de 560 millones. Cuando Mendoza ya puso 4 mil millones y a los productores y los contratistas, a los trabajadores en blanco o en negro de la viña, sobre todo a los pequeños que tienen menos de 20 hectáreas, les falta el aporte nacional. Faltan aún los 3.500 millones que la Nación no aporta“, detallóñ

Vaquié remarcó que, “en ese sentido, alguna vez, Massa y su equipo, que hablan mucho de productores, deberían decidir desembolsar los 3.500 millones y de recién ahí la ayuda llegará a los contratistas, a los trabajadores para que vuelvan a estar en condiciones el próximo año”.

“Cuando se habla de políticas públicas, lo único real es poner plata. No discursos, porque si no se pone plata es joda. Y Massa hasta ahora no ha puesto plata“, concluyó.

Vaquié fue uno de los oradores en la multitudinaria reunión organizada por Bodegas de Argentina, donde estuvieron presentes los funcionarios nacionales que asistieron al Desayuno de la Coviar, en el Hotel Hyatt de la Ciudad de Mendoza, y al que no asistió Sergio Massa, Ministro de Economía de la gestión del presidente Alberto Fernández.