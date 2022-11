El ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, consideró “las imprecisiones” durante los anuncios de Sergio Massa en Mendoza. “No se que quiso decir”, señaló respecto a los dichos del tigrense.

Este lunes el ministro de Economía Sergio Massa vino a Mendoza donde realizó una serie de anuncios destinados a los productores afectados por las heladas tardías.

En su discurso Massa le pidió al gobernador Rodolfo Suarez, que estuvo presente en el acto, que baje un 50% la tarifa eléctrica a los productores. Justamente fue este pedido el que “descolocó” a los funcionarios mendocinos.

Fue el titular de la cartera económica provincial, Enrique Vaquié, quien tomó el guante y le respondió. “No sé qué quiso decir. Desde hace 30 años hay un subsidio al riego agrícola que cubre en promedio a los productores -que tienen 50 hectáreas o menos- el 30% de la tarifa. Es otra parte de las imprecisiones”, señaló.

Además, y si bien valoró la presencia de Massa en Mendoza, Vaquié se mostró molesto por la falta de detalles.

“No sabemos cuánta plata para las provincias, ni las condiciones del crédito. Tampoco si el préstamo es por hectárea. Dije públicamente que un tipo de cambio diferencial para las economías como las nuestras por 40 días no me parece correcto. Necesitamos mucho más tiempo, esto no es soja que podés tenerlo todo guardado, acá se va exportando todo el año”, indicó.

Luego agregó: “Es bueno que venga, está acá, pone al equipo a trabajar, algo quieren hacer. No quiero ser hipercrítico ni chupamedias, tendría que conocer datos que desconozco”.

“Si hubiésemos podido trabajar en la previa, le decía que tenemos el seguro agrícola que cubrimos 72 mil pesos por hectárea. Le hubieran dado plata a eso y podríamos llegar a los productores más fácil”, cerró.